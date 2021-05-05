В Винницкой области мужчина вытер грязные руки о государственный флаг. Теперь ему будет грозить штраф или заключение.

Инцидент произошел на территории Мемориала Славы в поселке Тывров. В сети обнародовали фото загрязненного флага.

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Загрязнили флаг и Мемориал

Местная жительница Инна Суверток показала фотографии испачканного флага. Кроме того, она написала, что злоумышленник также ездил мотоциклом по Мемориалу и нанес на него грязь.

В то время, когда часть общины передает на передовую нашим защитникам пасхальные подарки, другие, в центре Тыврова обтирают руки о Государственный флаг Украины и ездят мотоциклами по Мемориалу Славы,

– подчеркнула женщина.

Полиция выяснила, кто это сделал

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый мужчина из села Пылява Винницкого района. Уже открыли уголовное производство и выясняют обстоятельства.

За такое преступление мужчина может получить штраф от 17 до 68 тысяч гривен или заключение до трех лет.