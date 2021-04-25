В Винницкой области 25 апреля произошло ДТП с участием грузовиков DAF и Mersedes. В результате столкновения водители обоих автомобилей погибли на месте.

Авария произошла около 00:30 на автодороге Немиров – Гайсин вблизи села Зарудинцы Винницкой области.

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Жетали трагедии

Прибывшие на место ДТП правоохранители выяснили, что грузовиком DAF управлял 33-летний житель Одеськох области. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с 45-летним водителем грузовика Mersedes.

В результате дорожно-транспортного происшествия двое мужчин погибли. Также пострадал пассажир Mersedes, его госпитализировали. Сейчас о его состоянии нет никакой информации.



Смертельное ДТП в Винницкой области / Фото пресс-службы Нацполиции

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Правоохранители открыли криминальное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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