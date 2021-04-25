Авария произошла на трассе Киев – Ягодин, в Ковельском районе на Волыни. Смертельное ДТП случилось с участием двух транспортных средств: столкнулись легковушка и грузовик.

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