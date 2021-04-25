На Волыни в ДТП погибли 2 детей: водитель по невнимательности выехал на встречку
Вечером 24 апреля вблизи села Луков в Волынской области произошла авария с тремя погибшими. В результате столкновения погиб водитель и двое детей.
Источник:Общественное
Авария произошла на трассе Киев – Ягодин, в Ковельском районе на Волыни. Смертельное ДТП случилось с участием двух транспортных средств: столкнулись легковушка и грузовик.
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ДТП с детьми на Волыни: что известно
- От удара оба транспортных средства оказались в кювете. Грузовик перевернулся.
- Трое пассажиров легковушки погибли на месте: водитель и двое детей.
- По словам пресс-секретаря Нацполиции Волыни, водитель грузовика выжил.
Грузовик от удара опрокинуло в кювет
- Полиция предварительно установила, что водитель автомобиля Citroen C5 не был внимательным, не следил за дорожной обстановкой и выехал на полосу встречного движения,
- Поэтому он в лобовую столкнулся с грузовиком с полуприцепом.
Разбитая легковушка, въехавшая в грузовик
Другие ДТП в Украине в последнее время
- Недавно Украину всколыхнула новость об аварии с детьми на Днепропетровщине.
- Водитель Peugeot 22 апреля сбила мальчика и девочку 12 лет.
- Это случилось, когда те шли по пешеходному переходу. Одному ребенку уже удалили часть черепа, а другой впал в кому.
- Во Львове в тот же день задержали пьяного водителя Porsche Cayenne. Мужчина, убегая от патрульных, разбил 3 машины, а затем помочился на авто полиции.
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