Увечері 24 квітня поблизу села Луків у Волинській області сталася автотроща з трьома загиблими. Внаслідок зіткнення загинув водій і двоє дітей.

Аварія сталася на трасі Київ – Ягодин, у Ковельському районі на Волині. Смертельна ДТП трапилася за участю двох транспортних засобів: зіткнулися легковик і вантажівка. Зверніть увагу Хлопцю видалили частину черепа, дівчинка – в комі: наслідки ДТП під Дніпром ДТП з дітьми на Волині: що відомо Від удару обидва транспортні засоби опинилися в кюветі. Вантажівка перекинулася.

Троє пасажирів легковика загинули на місці: водій і двоє дітей.

Зі слів речниці Нацполіції Волині, водій вантажівки вижив.

Вантажівку від удару перекинуло в кювет Поліція попередньо встановила, що водій автомобіля Citroen C5 не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою і виїхав на смугу зустрічного руху,

Відтак він у лобову зіткнувся із вантажівкою з напівпричепом.

Розтрощений легковик, який в'їхав у вантажівку Інші ДТП в Україні останнім часом Нещодавно Україну сколихнула новина про аварію із дітьми на Дніпропетровщині.

Водійка Peugeot 22 квітня збила хлопчика та дівчинку 12 років.

Це трапилося, коли ті йшли пішохідним переходом. Одній дитині вже видалили частину черепа, а інша впала в кому.

У Львові того ж дня затримали п'яного водія Porsche Cayenne. Чоловік, втікаючи від патрульних, розбив 3 автівки, а потім – помочився на авто поліції.

Ще одна ДТП 22 квітня сталася на Одещині. Водій маршрутки з пасажирами перевищила швидкість та зіткнулась з вантажівкою. Жертв вдалося уникнути, проте 5 пасажирів постраждали.