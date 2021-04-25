На Вінниччині 25 квітня сталася ДТП за участі вантажівок DAF і Mersedes. Унаслідок зіткнення водії обидвох автомобілів загинули на місці.

Аварія відбулася близько 00:30 на автошляху Немирів – Гайсин поблизу села Зарудинці Вінницької області.

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Деталі трагедії

Правоохоронці, які прибули на місце ДТП, з'ясували, що вантажівкою DAF керував 33-річний житель Одеської області. Він виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з 45-річним водієм вантажівки Mersedes.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди двоє чоловіків загинули. Також постраждав пасажир Mersedes, його госпіталізували. Наразі про його стан немає жодної інформації.

Смертельна ДТП на Вінниччині / Фото пресслужби Нацполіції

Наразі слідчі встановлюють всі обставини та причини аварії.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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