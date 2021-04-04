В Винницкой области подростки повредили 8 памятников на кладбище
На кладбище в селе Летковка Тростянецкой ОТГ 2 апреля неизвестные повредили 8 памятников. Впоследствии полицейские установили, что к вандализму причастны 2 подростков.
Источник:полиция
Детали инцидента в Винницкой области
Злоумышленников правоохранители установили в течение суток. Подростки рассказали, что хотели развлечься.
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По словам начальника отделения полиции №2 Гайсинского районного управления полиции Виталия Деркача, сообщение о надругательстве над могилами поступило от старосты села.
Правоохранители опросили местных жителей и установили подозреваемых. Ими оказались 14-летние подростки. Один из них местный, а второй – из поселка Тростянец.
В Винницкой области подростки "развлекались" на кладбище
Что угрожает подросткам
Следствием начато уголовное производство по статье о надругательстве над могилой. За это предусмотрено заключение на 3 года.
Поскольку правонарушители не достигли 16-летнего возраста, с которого наступает уголовная ответственность, к ним могут применить принудительные меры воспитательного характера.
Подростки повредили 8 памятников
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