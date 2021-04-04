На Вінниччині підлітки пошкодили 8 пам'ятників на кладовищі
На кладовищі у селі Летківка Тростянецької ОТГ 2 квітня невідомі пошкодили 8 пам'ятників. Згодом поліцейські встановили, що до вандалізму причетні 2 підлітків.
Джерело:поліція
Деталі інциденту на Вінниччині
Зловмисників правоохоронці встановили впродовж доби. Підлітки розповіли, що хотіли розважатися.
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За словами начальника відділення поліції №2 Гайсинського районного управління поліції Віталія Деркач, повідомлення про наругу над могилами надійшло від старости села.
Правоохоронці опитали місцевих жителів та встановили підозрюваних. Ними виявились 14-річні підлітки. Один з них місцевий, а другий – з селища Тростянець.
На Вінниччині підлітки "розважалися" на кладовищі
Що загрожує підліткам
Слідством розпочато кримінальне провадження за статтею про наругу над могилою. За це передбачене ув'язнення на 3 роки.
Оскільки правопорушники не досягли 16-річного віку, з якого настає кримінальна відповідальність, до них можуть застосувати примусові заходи виховного характеру.
Підлітки пошкодили 8 пам'ятників
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