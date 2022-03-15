Об обстреле сообщил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов. По его словам, пострадавших нет.

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Кстати, о "сверхсовременной" ракете, которую наши сбили два дня назад. Ее сбили обычным пулеметом,

– сказал Борзов.

Также он призвал всех, у кого есть чем, пытаться сбивать. По словам Борзова, ракеты летят невысоко и почти всегда в одно и то же время.

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