Об обстреле сообщил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов. По его словам, пострадавших нет.
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Кстати, о "сверхсовременной" ракете, которую наши сбили два дня назад. Ее сбили обычным пулеметом,
– сказал Борзов.
Также он призвал всех, у кого есть чем, пытаться сбивать. По словам Борзова, ракеты летят невысоко и почти всегда в одно и то же время.
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