Про обстріл повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. За його словами, постраждалих немає.

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До речі, про "надсучасну" ракету, яку наші збили два дні тому. Її збили звичайним кулеметом,

– сказав Борзов.

Також він закликав усіх, у кого є чим, пробувати збивати. За словами Борзова, ракети летять невисоко і майже завжди в один і той самий час.

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