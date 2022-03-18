Груз передал благотворительный фонд "Международная ассоциация поддержки Украины", который сотрудничает с Командованием объединенных сил ВСУ.

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Помогали и из Германии, и из Италии, и из США.

Помощь оказывали из многих стран мира. Генерал-лейтенант Сергей Наев поблагодарил иностранцев, которые поддерживают украинский народ в непростые времена.

Помощь поступает из Италии, Германии, Польши, Греции, Литвы и США . Искренне поддерживая украинский народ, наши друзья из других стран помогают обеспечить украинцев всем необходимым,

– отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.