Вантаж передав благодійний фонд "Міжнародна асоціація підтримки України", який співпрацює з Командуванням об'єднаних сил ЗСУ.
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Допомагали і з Німеччини, і з Італії, і зі США
Допомогу надавали з багатьох країн світу. Генерал-лейтенант Сергій Наєв подякував іноземцям, які підтримують український народ у непрості часи.
Допомога надходить з Італії, Німеччини, Польщі, Греції, Литви та США. Щиро підтримуючи український народ, наші друзі з інших країн допомагають забезпечити українців усім необхідним,
– зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
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