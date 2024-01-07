Так, в сеть выложили видео, на котором можно увидеть троих подростков. Они поздно вечером шли, как говорят сами, по Винникам, близ Львова. При этом выкрикивали что-то о Краснодаре и стреляли в небо.

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Затем ребята просили прощения

Это тебе не твой Краснодар, это Винники, н***й!

– говорит один из ребят.

После этого другой производит несколько выстрелов в небо, а наш "красноречивый" герой начал очень громко свистеть. Причем на фоне можно услышать песню одной из российских певиц, которая недавно в эфире пропагандистского телеканала серьезно рассказывала об НЛО.

Подростки стреляли в небо в Винниках вечером: смотрите видео

Как можно понять, ребята выложили видео в сеть, но не подумали о последствиях своего поступка. Как потом выяснилось, героям ролика ориентировочно по 15 лет. Его действительно сняли в Винниках. Более того, их заставили просить прощения за содеянное.

Затем ребята просили прощения за содеянное: смотрите видео

Ребята на камеру попросили прощения за свое позорное поведение. Также заявили, что сделают донат на ВСУ в размере 10 тысяч гривен, чтобы таким образом искупить свою вину.

Обратим внимание, что аккаунт в токтоке, из которого выложили видео ребята, сейчас закрыт для других пользователей. Следовательно, мы не знаем, удалили ли ребята ролик, или просто скрыли доступ к своей странице для других.

Стрельбой запомнился сын винницкой экс-судьи