В селе Калиновка Винницкой области 49-летний мужчина из ревности облил спиртом свою жену и поджег. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. У пострадавшей 80% ожогов тела.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области.

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Правоохранители узнали об инциденте около 1:30 от врачей, к которым привезли пострадавшую. 48-летнюю женщину госпитализировали с 80% ожогов тела. Полицейские сразу выехали домой к пострадавшей, где задержали ее мужа.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, инцидент произошел во время празднования дня рождения жены. На почве ревности между супругами возник конфликт.

Мужчина взял со стола бутылку спирта, облил женщину и поджег. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения преступления.

Что грозит злоумышленнику

Правоохранители задержали мужчину и отправили в изолятор временного содержания.

Против него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство". Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.