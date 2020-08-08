У селі Калинівка Вінницької області 49-річний чоловік через ревнощі облив спиртом свою дружину і підпалив. Жінку в тяжкому стані госпіталізували в лікарню. У постраждалої 80% опіків тіла.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Вінницькій області.

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Правоохоронці дізналися про інцидент близько 1:30 від лікарів, до яких привезли постраждалу. 48-річну жінку госпіталізували з 80% опіків тіла. Поліцейські одразу виїхала додому до постраждалої, де затримали її чоловіка.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, інцидент стався під час святкування дня народження дружини. На ґрунті ревнощів між подружжям виник конфлікт.

Чоловік взяв зі столу пляшку спирту, облив жінку та підпалив. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння злочину.

Що загрожує зловмиснику

Правоохоронці затримали чоловіка і відправили в ізолятор тимчасового тримання.

Проти нього порушено кримінальну справу за статтею "Замах на умисне вбивство". Підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення.