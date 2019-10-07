Винный бизнес в Украине: сколько это стоит

Украина постепенно превращается во Францию и Грузию. Украинцы уверенно изготавливают вино в том числе и премиального качества. Как развивается винодельческий бизнес в Украине – читайте дальше.

Как развивается винный бизнес в Украине

Журналисты 24 канала посетили масштабный фестиваль еды и вина в Киеве. Организаторы мероприятия пояснили, что виноделие в Украине за последние годы существенно выросло. И это касается качества. Украинские виноделы восстанавливают как местные традиции, так и применяют мировые.

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Всеукраинскую награду выиграло вино фирмы "Родительское вино", которое изготавливают на Тернопольщине. Владельцы рассказали, что климат – благоприятный. Среди большого ассортимента выделяется вино с необычным названием "Абориген". Объясняют его тем, что сорт винограда растет на Тернопольщине так давно, что никто уже не помнит его название.

"Это был хвост Австро-Венгрии. Эти виноградники когда-то там выращивали, поставляли даже к двору Франца Иосифа. Мы их возрождаем", – пояснил винодел Виктор Кондрат.



Вино, которое выиграло всеукраинскую награду

Сколько стоит начать винный бизнес

Винный бизнес недешевый. Чтобы посадить один гектар виноградника, нужно вложить 30 тысяч долларов, а еще – лицензии и бюрократия. Ведь хоть законодательство и способствует виноделам, но местные чиновники вставляют палки в колеса.

"Здесь может надо справку. Здесь вы мне что-то. Намекают...", – сказал винодел Богдан Павлов.



Фестиваль вина в Киеве

Однако большинство виноделов планируют масштабировать свой бизнес, чтобы Украина ассоциировалась, как и Франция, с качественными винами.