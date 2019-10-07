Винний бізнес в Україні: скільки це коштує

Україна поступово перетворюється на Францію та Грузію. Українці впевнено виготовляють вино, зокрема, і преміальної якості. Як розвивається виноробний бізнес в Україні – читайте далі.

Як розвивається винний бізнес в Україні

Журналісти 24 каналу відвідали масштабний фестиваль їжі та вина у Києві. Організатори заходу пояснили, що виноробство в Україні за останні роки суттєво виросло. І це стосується якості. Українські винороби відновлюють як місцеві традиції, так і застосовують світові.

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Всеукраїнську нагороду виграло вино фірми "Батьківське вино", яке виготовляють на Тернопільщині. Власники розповіли, що клімат – сприятливий. Серед великого асортименту виділяється вино з незвичною назвою "Абориген". Пояснюють її тим, що сорт винограду росте на Тернопільщині так давно, що ніхто вже не пам'ятає його назву.

"Це був хвіст Австро-Угорщини. Ці виногради колись там вирощували, поставляли навіть до двора Франца Йосифа. Ми їх відроджуємо", – пояснив винороб Віктор Кондрат.



Вино, яке виграло всеукраїнську нагороду

Скільки коштує розпочати винний бізнес

Винний бізнес недешевий. Аби посадити один гектар виноградника, потрібно вкласти 30 тисяч доларів, а ще – ліцензії і бюрократія. Адже хоч законодавство і сприяє виноробам, але місцеві чиновники встромляють палиці в колеса.

"Тут може треба довідку. Тут ви мені щось. Натякають...", – сказав винороб Богдан Павлій.



Фестиваль вина у Києві

Проте більшість виноробів планують масштабувати свій бізнес, щоб Україна асоціювалася, як і Франція, з якісними винами.