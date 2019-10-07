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      Винний бізнес в Україні: скільки це коштує

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      Україна поступово перетворюється на Францію та Грузію. Українці впевнено виготовляють вино, зокрема, і преміальної якості. Як розвивається виноробний бізнес в Україні – читайте далі.

      Як розвивається винний бізнес в Україні

      Журналісти 24 каналу відвідали масштабний фестиваль їжі та вина у Києві. Організатори заходу пояснили, що виноробство в Україні за останні роки суттєво виросло. І це стосується якості. Українські винороби відновлюють як місцеві традиції, так і застосовують світові. 

      До слова: Скільки заробляють українці на равликах: неочікувані суми

      Всеукраїнську нагороду виграло вино фірми "Батьківське вино", яке виготовляють на Тернопільщині. Власники розповіли, що клімат – сприятливий. Серед великого асортименту виділяється вино з незвичною назвою "Абориген". Пояснюють її тим, що сорт винограду росте на Тернопільщині так давно, що ніхто вже не пам'ятає його назву. 

      "Це був хвіст Австро-Угорщини. Ці виногради колись там вирощували, поставляли навіть до двора Франца Йосифа. Ми їх відроджуємо", – пояснив винороб Віктор Кондрат. 

      вино
      Вино, яке виграло всеукраїнську нагороду

      Скільки коштує розпочати винний бізнес

      Винний бізнес недешевий. Аби посадити один гектар виноградника, потрібно вкласти 30 тисяч доларів, а ще – ліцензії і бюрократія. Адже хоч законодавство і сприяє виноробам, але місцеві чиновники встромляють палиці в колеса.

      "Тут може треба довідку. Тут ви мені щось. Натякають...", – сказав винороб Богдан Павлій.

      вино фестиваль
      Фестиваль вина у Києві

      Проте більшість виноробів планують масштабувати свій бізнес, щоб Україна асоціювалася, як і Франція, з якісними винами.

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Алкоголь Алкогольний ринок Бізнес Тернопіль
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