Присвоить звание Героя Украины легко, а лишить почти нереально. Антиукраинские высказывания, сотрудничество со страной агрессором – это еще не считается поводом забрать звание. Судебная же процедура сложная и недейственная.

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".

Также в выпуске:

Герой Украины – летчик-испытатель. Юрий Тишков звание Героя Украины получил 21 августа 2001 года за личное мужество и героизм проявленную во время испытания и освоение военной авиационной техники.



Герой Украины – приспособленец. Февзи Якубов звание Героя Украины получил 4 октября 2004 года за выдающиеся заслуги в развитии национального образования.

Герой Украины – "хозяин судака". Борис Дейч звание Героя Украины получил 24 августа 2013 года за личный вклад в государственное строительство.

Герой Украины – глава “Фиолента”. Александр Баталин звание Героя Украины получил 24 августа 2012 года за личный вклад в укрепление промышленного потенциала Украины.

Герой Украины – винодел. Николай Бойко звание Героя Украины получил 19 августа 2009 года за выдающиеся личные заслуги в сохранении и приумножении лучших традиций отечественного виногосподарства и виноделия.

Герой Украины – доярка. Екатерина Гордейчук звание Героя Украины получила 21 августа 1999 года за достижение высоких в регионе показателей с надоев молока. Стала второй женщиной в истории независимой Украины, кому присвоено звание Героя Украины.

Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.