Надати звання Героя України легко, а позбавити майже нереально. Антиукраїнські висловлювання, співпраця з країною агресором – це ще не вважається приводом забрати звання. Судова ж процедура складна й недієва.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".

Також у випуску:

Герой України – льотчик-випробувач. Юрій Тішков звання Героя України отримав 21 серпня 2001 року за особисту мужність та героїзм виявлену під час випробовування та освоєння військової авіаційної техніки.

Герой України – пристосуванець. Февзі Якубов звання Героя Гкраїни отримав 4 жовтня 2004 року за визначні заслуги у розвитку національної освіти.

Герой України – "хазяїн судака". Борис Дейч звання Героя України отримав 24 серпня 2013 року за особистий внесок у державне будівництво.

Герой України – глава “Фіоленту”. Олександр Баталін звання Героя України отримав 24 серпня 2012 року за особистий внесок у зміцнення промислового потенціалу України.

Герой України – винороб. Микола Бойко звання Героя України отримав 19 серпня 2009 року за визначні особисті заслуги у збереженні та примноженні найкращих традицій вітчизняного виногосподарства та виноробства.

Герой України – доярка. Катерина Гордєйчук звання Героя України отримала 21 серпня 1999 року за досягнення найвищих у регіоні показників з надоїв молока. Стала другою жінкою в історії незалежної України, кому присвоєно звання Героя України.

Ведучий:

Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.