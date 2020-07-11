Герой України – державна нагорода і найвищий ступінь відзнаки. Нагородження відбувається за персональним підписом та указом Президента України. Звання ж надається разом з врученням ордену держави за трудові досягнення або ордену "Золотої зірки" за геройські вчинки.

За роки незалежності звання Героя України отримали майже пів тисяч українців. Серед них 11 кримчан. Про це розповіли журналісти програми "Крим.Реалії" від "Радіо Свобода".

Цікаво Кулеба: Вводити в мінський формат проблематику Криму – це блокувати і Крим, і Донбас

Одним з нагороджених є Юрій Тішков, який народився у Казахстані у 1948 році. Закінчив Сизранське вище військове авіаційне училище льотчиків. Нагороджений радянським орденом "Червона зірка". Розробив методику посадки вертольоту із зупиненими двигунами.

Звання героя України отримав 21 серпня 2001 року за особисту мужність та героїзм, який виявлений під час випробовування та освоєння військової авіаційної техніки.

У 2012 році Юрій Тішков з колегами успішно випробував модернізовані гелікоптери Мі-24 та МІ-8. Вертушку посадили на найвищу точку Криму – гору Роман Кош.



Юрій Тішков / Фото BSNews​

У 2013 році українські вертолітники піднялися вище Евересту і встановили світовий рекорд для гелікоптера МІ-8 – 9150 метрів. За штурвалом був Юрій Тішков – керівник державного навчально-випробувального центру Збройних сил України.

Окупація Криму

Про "зелених чоловічків" у 2014 році Юрій Тішков дізнався від тоді ще начальника управління берегової оборони, а згодом командувача ВМС України генерал-майора Ігоря Воронченка.

Тішков розповів, що йому подзвонив Воронченко та повідомив, що відправив роту для охорони аеродрому. Проте на наступний день хтось дав команду й ця рота пішла. Вже через 2 години позиції зайняли російські війська – понад 400 людей десантників.

Що відомо про центр ЗСУ

У квітні 2014 року Науково-випробувальний центр Збройних сил мав ще український напис та тризуб, проте прапор вже російський.

Ми ж розуміли, що при застосуванні зброї буде відповідна (реакція – 24 канал). На мою думку, я вчинив правильно. Зробили витримку. Немає ні поранених, ні покалічених. Крім сорому. За себе, за всіх, за нападаючих, за політиків, які довели до цього,

– заявив Юрій Тішков.

Саме в цьому центрі підготовку проходили космонавти – Юрій Гагарін, Валентина Терешкова та Герман Титов. Заклад мав статус національного надбання України, а тепер там літають російські гелікоптери.



Науково-випробувальний центр ЗСУ​ / Скриншот з відео

Співпрацювати з російським командуванням Юрій Тішков відмовився та пішов на пенсію. За його словами, із 700 співробітників – 105 також відмовилися працювати з новою владою. Тому сотню охочих він відправив у відрядження. Прихистити переселенців погодилися в Запоріжжі на заводі "Мотор січ".

Читайте також Війна за воду: навіщо Росія посилено тренує десантників у Криму

На запитання, чи поїде він з Криму? Відповідав, що ні, адже на півострові вже 35 років. Повідомляв, що складно відповісти, адже йому доведеться їхати жити в наметі й починати все з початку.

Проте у 2014 році Юрій Тішков переїхав на материкову Україну і очолив новостворений запорізький центр авіатренажерів. Там проходять підготовку військові та пожежники на пілотуванні гелікоптера МІ-2.

Детальніше про неозвучені факти захоплення центру в Феодосії дивіться читайте у повному випуску програми "Крим. Реалії" на 24 каналі 11 червня о 18.30.