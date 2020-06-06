Новий наступ Росії на Україну може спровокувати критична нестача води в Криму. Так вважає американський аналітик. Найпосушливішим роком на півострові за останні півтора століття був 2019. Про нестачу води говорять не лише гідрологи та політики. Дефіцит визнав навіть підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов.

Чи реальна військова агресія в Росії заради водозабезпечення – з'ясовували журналісти програми "Крим.Реалії".

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Російські десантники захоплюють аеродром на материковій Україні в Кульбакино у Миколаївській області. Це одна з легенд військових тренувань у березні 2020 року. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбук засновник мілітарного ресурсу "Defence Blog" Ділан Малясов. Головний сценарій для відпрацювань: на Крим напали вороги.

Ці навчання проходили на полігоні "Опук" у Східній частині Криму, де залучили:

Великі десантні кораблі Чорноморського флоту.

Понад 300 одиниць бойової техніки.

15 літаків.

1500 військових.

Також відпрацьовували висадку десанту та укріплення берегової лінії. За останній рік Росія тричі організовувала масштабні навчання для десантників і двічі їх проводили на території Криму.

Наймасштабніші відбулися влітку 2019 року й готувалися до них три роки. З Росії 40 військових літаків летіли на півострів, де на 3 квадратних кілометрах скинули майже 2,5 тисячі парашутистів. Таких масштабів ще не бачили, казали російські офіцери.



2,5 тисячі парашутистів / Скриншот з відео

Телеканал Міноборони "Звєзда" навіть зняв документальний фільм про їх підготовку та проведення.

Зміцнення армії та масштабні навчання можуть свідчити про високу боєздатність та готовність Росії до війни. Пояснив російський незалежний військовий аналітик Юрій Федоров.

А в наступ Росія може піти заради води для Криму – вважає німецький політолог Андреас Умланд.

Я боюся, що в якийсь момент комусь в Кремлі може здатися, що потрібно розв'язати це питання. Раз ми не можемо чи не хочемо це вирішити технологічним шляхом, то вихід – завойовування Півночі Кримського каналу аж до Дніпра. Це означало б велику війну,

– заявив старший експерт українського інституту майбутнього в Києві Андреас Умланд.

Можливо, планують коридор аж до Придністров’я. Не відкидає такого сценарію аналітик англомовного видання "Ukrainian defense review" Антон Міхненко.

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Після анексії Росія збільшила свій військовий контингент на півострові щонайменше в троє. Експерти нараховують там від 30 до 50 тисяч вояків.

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