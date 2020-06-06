Война за воду: зачем Россия усиленно тренирует десантников в Крыму
Новое наступление России на Украину может спровоцировать критическая нехватка воды в Крыму. Так считает американский аналитик. Засушливым годом на полуострове за последние полтора века был 2019. О недостатке воды говорят не только гидрологи и политики. Дефицит признал даже подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов.
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Российские десантники захватывают аэродром на материковой Украине в Кульбакино в Николаевской области. Это одна из легенд военных тренировок в марте 2020 года. Об этом сообщил на своей странице в фейсбук основатель милитаристского ресурса "Defence Blog" Дилан Малясов. Главный сценарий для отработок: на Крым напали враги.
Эти учения проходили на полигоне "Опук" в Восточной части Крыма, где привлекли:
- Большие десантные корабли Черноморского флота.
- Более 300 единиц боевой техники.
- 15 самолетов.
- 1500 военных.
Также отрабатывали высадку десанта и укрепления береговой линии. За последний год Россия трижды организовывала масштабные учения для десантников и дважды их проводили на территории Крыма.
Самые масштабные состоялись летом 2019 года и готовились к ним три года. Из России 40 военных самолетов летели на полуостров, где на 3 квадратных километрах сбросили почти 2,5 тысячи парашютистов. Таких масштабов еще не видели, говорили российские офицеры.
2,5 тисячи парашютистов / Скриншот с видео
Телеканал Минобороны "Звезда" даже снял документальный фильм об их подготовке и проведении.
Укрепление армии и масштабные учения могут свидетельствовать о высокой боеспособности и готовности России к войне. Пояснил российский независимый военный аналитик Юрий Федоров.
А в наступление Россия может пойти ради воды для Крыма – считает немецкий политолог Андреас Умланд.
Я боюсь, что в какой-то момент кому-то в Кремле может показаться, что нужно решить этот вопрос. Раз мы не можем или не хотим это решить технологическим путем, то выход – покорение Севера Крымского канала вплоть до Днепра. Это означало бы большую войну,
– заявил старший эксперт украинского института будущего в Киеве Андреас Умланд.
Возможно, планируют коридор до Приднестровья. Не исключает такого сценария аналитик англоязычного издания "Ukrainian defense review Антон Михненко.
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После аннексии Россия увеличила свой военный контингент на полуострове минимум в трое. Эксперты насчитывают от 30 до 50 тысяч воинов.
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