Новое наступление России на Украину может спровоцировать критическая нехватка воды в Крыму. Так считает американский аналитик. Засушливым годом на полуострове за последние полтора века был 2019. О недостатке воды говорят не только гидрологи и политики. Дефицит признал даже подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов.

Реальна ли военная агрессия в России ради водообеспечения – выясняли журналисты программы "Крым.Реалии".

Интересно Почему Россия не прекращает воевать: Данилов назвал причину

Российские десантники захватывают аэродром на материковой Украине в Кульбакино в Николаевской области. Это одна из легенд военных тренировок в марте 2020 года. Об этом сообщил на своей странице в фейсбук основатель милитаристского ресурса "Defence Blog" Дилан Малясов. Главный сценарий для отработок: на Крым напали враги.

Эти учения проходили на полигоне "Опук" в Восточной части Крыма, где привлекли:

Большие десантные корабли Черноморского флота.

Более 300 единиц боевой техники.

15 самолетов.

1500 военных.

Также отрабатывали высадку десанта и укрепления береговой линии. За последний год Россия трижды организовывала масштабные учения для десантников и дважды их проводили на территории Крыма.

Самые масштабные состоялись летом 2019 года и готовились к ним три года. Из России 40 военных самолетов летели на полуостров, где на 3 квадратных километрах сбросили почти 2,5 тысячи парашютистов. Таких масштабов еще не видели, говорили российские офицеры.



2,5 тисячи парашютистов / Скриншот с видео

Телеканал Минобороны "Звезда" даже снял документальный фильм об их подготовке и проведении.

Укрепление армии и масштабные учения могут свидетельствовать о высокой боеспособности и готовности России к войне. Пояснил российский независимый военный аналитик Юрий Федоров.

А в наступление Россия может пойти ради воды для Крыма – считает немецкий политолог Андреас Умланд.

Я боюсь, что в какой-то момент кому-то в Кремле может показаться, что нужно решить этот вопрос. Раз мы не можем или не хотим это решить технологическим путем, то выход – покорение Севера Крымского канала вплоть до Днепра. Это означало бы большую войну,

– заявил старший эксперт украинского института будущего в Киеве Андреас Умланд.

Возможно, планируют коридор до Приднестровья. Не исключает такого сценария аналитик англоязычного издания "Ukrainian defense review Антон Михненко.

Читайте также Украинские военные готовятся к вторжению России с юга: детали

После аннексии Россия увеличила свой военный контингент на полуострове минимум в трое. Эксперты насчитывают от 30 до 50 тысяч воинов.

Полный выпуск программы "Крым. Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 19:30. Не пропустите!