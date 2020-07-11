Герой Украины – государственная награда и высшая степень отличия. Награждение происходит по персональной подписи и указу Президента Украины. Звание же предоставляется вместе с вручением ордена государства за трудовые достижения или ордена "Золотой звезды" за геройские поступки.

За годы независимости звание Героя Украины получили почти полтысячи украинцев. Среди них 11 крымчан. Об этом рассказали журналисты программы "Крым.Реалии" от "Радио Свобода".

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Одним из награжденных является Юрий Тишков, который родился в Казахстане в 1948 году. Окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. Награжден советским орденом "Красная звезда". Разработал методику посадки вертолета с остановленными двигателями.

Звание героя Украины получил 21 августа 2001 года за личное мужество и героизм, которые проявил во время испытания и освоения военной авиационной техники.

В 2012 году Юрий Тишков с коллегами успешно испытал модернизированные вертолеты Ми-24 и МИ-8. Вертушку посадили на самую высокую точку Крыма – гору Роман Кош.



Юрий Тишков / Фото BSNews​

В 2013 году украинские вертолетчики поднялись выше Эвереста и установили мировой рекорд для вертолета МИ-8 – 9 150 метров. За штурвалом был Юрий Тишков – руководитель государственного учебно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины.

Оккупация Крыма

О "зеленых человечках" в 2014 году Юрий Тишков узнал от тогда еще начальника управления береговой обороны, а впоследствии командующего ВМС Украины генерал-майора Игоря Воронченко.

Тишков рассказал, что ему позвонил Воронченко и сообщил, что отправил роту для охраны аэродрома. Однако на следующий день кто-то дал команду и эта рота пошла. Уже через 2 часа ее заняли российские войска – более 400 человек десантников.

Что известно о центре ВСУ

В апреле 2014 года Научно-испытательный центр Вооруженных сил имел еще украинскую надпись и тризуб, однако флаг уже российский.

Мы же понимали, что при применении оружия будет соответствующая (реакция – 24 канал). По моему мнению, я поступил правильно. Сделали выдержку. Нет ни раненых, ни искалеченных. Кроме стыда. За себя, за всех, за нападавших, за политиков, которые довели до этого,

– заявил Юрий Тишков.

Именно в этом центре проходили подготовку космонавты – Юрий Гагарин, Валентина Терешкова и Герман Титов. Заведение имело статус национального достояния Украины, а теперь там летают российские вертолеты.



Научно-испытательный центр ВСУ / Скриншот из видео

Сотрудничать с российским командованием Юрий Тишков отказался и ушел на пенсию. По его словам из 700 сотрудников – 105 также отказались работать с новой властью. Поэтому сотню желающих он отправил в командировку. Приютить переселенцев согласились в Запорожье на заводе "Мотор сич".

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На вопрос, "уедет ли он с Крыма?" отвечал, что нет, ведь на полуострове уже 35 лет. Сообщал, что на этот вопрос сложно ответить, ведь ему придется ехать жить в палатке и начинать все с начала.

Однако в 2014 году Юрий Тишков переехал на материковую Украину и возглавил новосозданный запорожский центр авиатренажеров. Там проходят подготовку военные и пожарные на пилотировании вертолета МИ-2.

Подробнее о неозвученных фактах захвата центра в Феодосии смотрите и читайте в полном выпуске программы "Крым. Реалии" на 24 канале 11 июня в 18.30.