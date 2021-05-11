Львовянин 2 года добивался, чтобы отменили региональный язык в двух райцентрах Закарпатья
В двух городах Закарпатья полностью отменили региональные языки. Такое решение заняло очень много времени.
Источник:фейсбук Святослава Латинского
Отныне в Виноградове и Берегово отменили статус венгерского языка как регионального. Об этом сообщил известный языковой активист и защитник украинского языка – львовянин Святослав Литинский.
Важно Кремень назвал регионы, где было больше всего нарушений языкового закона
Он отметил, новость "радостная и печальная одновременно", потому что соответствующего решения добивался годами. Кроме этого, для отмены регионального языка в райцентрах понадобилось более десятка судебных заседаний и 2 суда апелляционной инстанции.
В Виноградово и Берегово отменены региональные языки. Печально, что мне понадобилось 2 года судов, чтобы Закарпатская областная прокуратура сделала хоть какие-то шаги к отмене этих решений,
– написал Литинский.
Львовянин также обратился в Закарпатскую областную прокуратуру, назвав ее "чиреем на теле Украины". По его словам, представители ведомства на протяжении нескольких лет судебной тяжбы ни прилагали никаких усилий, чтобы региональные языки отменили.
В комментариях к посту подписчики поддержали его и поблагодарили за упорный труд.
Чего еще добился Святослав Литинский относительно украинского языка
- Святослав Литинский – общественный деятель, известный защитник украинского языка.
- Литинский добился в суде паспорта без страницы на русском языке. После этого активист получил первый в Украине паспорт, заполненный только на государственном языке.
- Также львовянин выиграл суд у Авакова.
- Он судится и за маркировку бытовой и электронной техники, которую продают в Украине, на украинском языке. А также с онлайн-магазинами с требованиями предоставлять информацию на украинском языке.
Поделиться новостью