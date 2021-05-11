В двух городах Закарпатья полностью отменили региональные языки. Такое решение заняло очень много времени.

Отныне в Виноградове и Берегово отменили статус венгерского языка как регионального. Об этом сообщил известный языковой активист и защитник украинского языка – львовянин Святослав Литинский.

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Он отметил, новость "радостная и печальная одновременно", потому что соответствующего решения добивался годами. Кроме этого, для отмены регионального языка в райцентрах понадобилось более десятка судебных заседаний и 2 суда апелляционной инстанции.

В Виноградово и Берегово отменены региональные языки. Печально, что мне понадобилось 2 года судов, чтобы Закарпатская областная прокуратура сделала хоть какие-то шаги к отмене этих решений,

– написал Литинский.

Львовянин также обратился в Закарпатскую областную прокуратуру, назвав ее "чиреем на теле Украины". По его словам, представители ведомства на протяжении нескольких лет судебной тяжбы ни прилагали никаких усилий, чтобы региональные языки отменили.

В комментариях к посту подписчики поддержали его и поблагодарили за упорный труд.

Чего еще добился Святослав Литинский относительно украинского языка