В Виноградове обвалилось здание бывшего кинотеатра "Промінь", есть жертвы: фото, видео

На Закарпатье в Виноградове около 16:30 произошел обвал здания бывшего кинотеатра "Промінь". Под завалами оказались два человека, один из пострадавших скончался.

На демонтаже работало 10 человек, сообщил журналист Виталий Глагола в телеграмме. Обвалилась одна стена, два человека оказались под завалами. После ремонта на месте кинотеатра должен быть супермаркет сети АТБ.

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Одного из пострадавших удалось достать около 17:00, сейчас он в больнице в состоянии средней тяжести. Второго спасатели вытащили из-под завалов около 17:15, но уже без признаков жизни.

Издание Zakarpattya.net отмечает, что погиб один из рабочих, который работал над демонтажем здания.

В Виноградове обвалилось здание бывшего кинотеатра / Фото пресс-службы ГСЧС и Zakarpattya.net

В пресс-службе ГСЧС подтвердили, что во время демонтажа здания недействующего кинотеатра произошел обвал стены и двух плит перекрытия.

Сейчас на месте продолжают работать спасатели и полиция.

В Виноградове обвалилась здание бывшего кинотеатра "Луч": видео

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