У Виноградові обвалилась будівля колишнього кінотеатру "Промінь", є жертви: фото, відео

На Закарпатті у Виноградові близько 16:30 стався обвал будівлі колишнього кінотеатру "Промінь". Під завалами опинилися двоє людей, один з потерпілих помер.

На демонтажі працювало 10 чоловік, повідомив журналіст Віталій Глагола у телеграмі. Обвалилась одна стіна, двоє людей опинились під завалами.

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Одного з потерпілих вдалося витяти близько 17:00, наразі він у лікарні у стані середньої важкості. Другого рятувальники витягли близько 17:15, але вже без ознак життя.

Видання Zakarpattya.net зазначає, що загинув один з робітників, який працював над демонтажем будівлі.

У Виноградові обвалилась будівля колишнього кінотеатру / Фото пресслужби ДСНС та Zakarpattya.net

У пресслужбі ДСНС підтвердили, що під час демонтажу будівлі недіючого кінотеатру стався обвал стіни та двох плит перекриття.

Наразі на місці продовжують працювати рятувальники та поліція.

У Виноградові обвалилась будівля колишнього кінотеатру "Промінь": відео

Розташування Виноградова на карті: