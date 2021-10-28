Эти деньги обязал оплатить суд, когда признал Николая виновным в совершении преступления. Об этом сообщило издание, ссылаясь на собственные источники.

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16-летний Николай до сих пор не выплатил компенсацию за стрельбу 2 года назад

Суд, признав виновным парня, назначил ему условное наказание и обязал уплатить 23 тысяч гривен материального и морального ущерба. Однако денег потерпевшая сторона до сих пор не получила, хотя ожидали их до конца года.

По словам собеседника издания, у потерпевшей есть сомнения, что решение суда будет исполнено.

Накануне приговора по делу с потерпевшей связывался защитник несовершеннолетнего, предлагая встречу с его матерью. Якобы хотели договориться, чтобы "не портить судьбу" парню,

– рассказал собеседник.

Кроме того, он пояснил, что это "впервые за два года после происшествия в супермаркете". Потерпевшая женщина не согласилась, ведь судебное разбирательство уже почти завершилось".

В частности речь идет об инциденте, когда еще 14-летний Николай в супермаркете встретился с мамой и братом 13-летней девушки, с которой он общался. Встречались они потому, что матери не понравилось содержание переписки парня с ее дочкой.

Важно! Во время встречи возник конфликт, а юный Николай открыл стрельбу по женщине и ее сыну. Женщина получила слепое ранение правой щеки с раздроблением передней стенки гайморовой пазухи. Потерпевшей провели операцию на носу и вставили титановую пластину.

Однако издание пишет, что еще 14-летний Николай, как рассказала потерпевшая, во время ссоры заявил, что его куртка стоит больше, чем вся их семья". После стрельбы – вел себя вызывающе и запугивал своими влиятельными родителями.

Суд смягчающим обстоятельством признал "искреннее раскаяние" и "совершение преступления несовершеннолетним". Обстоятельств, отягчающих наказание, не было.

Ходатайство женщины о моральной и материальной компенсации суд удовлетворил частично. А Николаю назначили 2 года заключения с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

"Есть вопросы и к следственным органам,и к суду"

Юрист общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" Владимир Рысенко заявил, что в истории со стрельбой есть вопросы и к следственным органам, и к суду:

"первый, и, возможно, главный вопрос – в полицию и прокуратуру. Почему уголовное производство было возбуждено за злостное хулиганство с использованием оружия – он стрелял в общественном месте, где могло пострадать много людей, и статья предусматривает более жесткое наказание, чем та, по которой его судили (за нанесение повреждений средней тяжести).

почему произошла переквалификация? То есть в части срока наказания, выбранного судьей, претензий нет.

это принятая практика – такой срок и условность, потому что преступление совершено впервые, плюс – несовершеннолетие".

Рысенко заявил, что суд назначил выплату моральной компенсации в размере средней зарплаты в Харькове, в то время, как потерпевшая получила травму на всю жизнь.

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