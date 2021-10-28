Ці гроші зобов'язав сплатити суд, коли визнав Миколу винним у вчиненні злочину. Про це повідомило видання, посилаючись на власні джерела.

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16-річний Микола досі не виплатив компенсацію за стрілянину 2 роки тому

Суд, визнавши винним хлопця, призначив йому умовне покарання та зобов'язав сплатити 23 тисяч гривень матеріальної та моральної шкоди. Проте грошей потерпіла досі не отримала, хоч очікували їх до кінця року.

За словами співрозмовника видання, наразі ж у потерпілої є сумніви, що рішення суду буде виконане.

Напередодні вироку в справі з потерпілою зв'язувався захисник неповнолітнього, пропонуючи зустріч із його матір'ю. Нібито хотіли домовитися, щоб "не псувати долю" хлопцю,

– розповів співрозмовник.

Окрім того, він пояснив, що це "вперше за два роки після події в супермаркеті". Потерпіла жінка не погодилася, адже судовий розгляд уже майже завершився".

Зокрема мовиться про інцидент, коли ще 14-річний Микола в супермаркеті зустрівся з мамою та братом 13-річної дівчини, з якою він спілкувався. Зустрічались вони тому, що матері не сподобався зміст листування хлопця з її донькою.

Важливо! Під час зустрічі виник конфлікт, а юний Микола відкрив стрілянину по жінці та її сину. Жінка отримала сліпе поранення правої щоки з роздробленням передньої стінки гайморової пазухи. Потерпілій провели операцію на носі та вставили титанову пластину.

Однак видання пише, що ще 14-річний Микола, як розповіла потерпіла, під час сварки заявив, що його "куртка коштує більше, ніж уся їхня родина". Після стрілянини – поводився зухвало і залякував своїми впливовими батьками.

Суд пом'якшувальною обставиною визнав "щире каяття" та "вчинення злочину неповнолітнім". Обставин, що обтяжують покарання, не було.

Клопотання жінки про моральну та матеріальну компенсацію суд задовольнив частково. А Миколі призначили 2 роки ув'язнення зі звільненням від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік.

"Є питання і до слідчих органів, і до суду"

Юрист громадської організації "Харківський антикорупційний центр" Володимир Рисенко заявив, що в історії зі стріляниною є питання і до слідчих органів, і до суду:

"перше, і, можливо, головніше питання – до поліції та прокуратури. Чому кримінальне провадження було порушено за злісне хуліганство з використанням зброї – він стріляв у громадському місці, де могло постраждати багато людей, і стаття передбачає жорсткіше покарання, ніж та, за якою його судили (за нанесення ушкоджень середньої важкості).

чому ж відбулася перекваліфікація? Тобто в частині строку покарання, обраного суддею, претензій нема.

це прийнята практика – такий термін і умовність, бо злочин скоєно вперше, плюс – неповнолітність".

Рисенко заявив, що суд призначив виплату моральної компенсації в розмірі середньої зарплати в Харкові, в той час, як потерпіла отримала травму на все життя.

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