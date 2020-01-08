Выпуск новостей за 17:00: Погибшие члены экипажа. Цветы у посольства Ирана

В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 17:00 – самолет МАУ разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Все 176 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. К посольству Ирана украинцы несут цветы. Таким образом выражают соболезнования стране, больше всего граждан которой погибли в этой катастрофе.

Также в выпуске: Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом Яну Дугарь – подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Мировые авиакомпании сейчас отменяют полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в соседнем Ираке.