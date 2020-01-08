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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Випуск новин за 17:00: Загиблі члени екіпажу. Квіти біля посольства Ірану

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 січня станом на 17:00 – літак МАУ розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Усі 176 пасажирів та 9 членів екіпажу загинули. До посольства Ірану українці несуть квіти. Таким чином озвучують співчуття країні, у котрої найбільше громадян загинули у цій катастрофі.

      Також у випуску:

      Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом Яну Дугарь – підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

      Світові авіакомпанії наразі скасовують польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку.

      Іран завдав ракетного удару по американських військових базах у сусідньому Іраку.

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      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Випуск новин
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