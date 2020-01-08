Випуск новин за 17:00: Загиблі члени екіпажу. Квіти біля посольства Ірану
У випуску новин за 8 січня станом на 17:00 – літак МАУ розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Усі 176 пасажирів та 9 членів екіпажу загинули. До посольства Ірану українці несуть квіти. Таким чином озвучують співчуття країні, у котрої найбільше громадян загинули у цій катастрофі.
Також у випуску:
Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом Яну Дугарь – підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Світові авіакомпанії наразі скасовують польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку.
Іран завдав ракетного удару по американських військових базах у сусідньому Іраку.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі