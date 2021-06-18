Об этом народный депутат и спортсмен рассказал в программе "Перекрестный допрос". Он отметил, что ему уже удалось приобрести жилье.

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"Вы думаете, есть у меня совесть или нет? Ну конечно, я не буду ее (компенсацию – 24 канал) брать", – сказал народный депутат.

Почему Вирастюк не будет брать компенсацию за жилье

В ответ на вопрос журналиста о том, знает ли он, сколько депутатов брали соответствующую компенсацию уже имея квартиры в Киеве, Василий Вирастюк сказал, что не владеет соответствующей информацией.

"Я не собираюсь брать (компенсацию – 24 канал), у меня уже об этом спрашивали. Конечно, не собираюсь. И на расширение жилья также. Слава богу, я за период своей спортивной карьеры имел возможность заработать и для себя, и на квартиру, и не на одну квартиру, если посмотреть декларацию. Поэтому я не нуждаюсь", – пояснил депутат.

Обратите внимание! По информации Комитета избирателей Украины, 147 народных депутатов арендуют жилье за бюджетные деньги. Из них 81 нардеп имеет на своих счетах более миллиона гривен.

Интервью с Василием Вирастюком: смотрите видео 24 канала