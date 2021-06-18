Про це народний депутат та спортсмен розповів у програмі "Перехресний допит". Він зазначив, що йому вже вдалося придбати житло.

До теми Понад 80 нардепів-мільйонерів орендують житло за бюджетні гроші, – Комітет виборців України

"Ви думаєте, є в мене совість чи не має? Ну звісно, я не буду її (компенсацію – 24 канал) брати", – сказав народний депутат.

Чому Вірастюк не братиме компенсацію за житло

У відповідь на запитання журналіста про те, чи знає він, скільки депутатів брали відповідну компенсацію вже маючи квартири в Києві, Василь Вірастюк сказав, що не володіє відповідною інформацією.

"Я не збираюся брати (компенсацію – 24 канал), в мене вже про це запитували. Звісно, не збираюсь. І на розширення житла також. Слава богу, я за період своєї спортивної кар'єри мав можливість заробити і для себе, і на квартиру, і не на одну квартиру, якщо подивитися декларацію. Тому я не потребую", – пояснив депутат.

Зверніть увагу! За інформацією Комітету виборців України, 147 народних депутатів орендують житло за бюджетні гроші. З них 81 нардеп має на своїх рахунках понад мільйон гривень.

Інтерв'ю з Василем Вірастюком: дивіться відео 24 каналу