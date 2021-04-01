На округе №87, что на Ивано-Франковщине, продолжается ожесточенная борьба на довыборах. Там победу пытаются завоевать бизнесмен Александр Шевченко и спортсмен Василий Вирастюк. Однако оба они будут "удобными" для Владимира Зеленского.

Такое мнение высказала в своем видеоблоге журналистка Екатерина Соляр. Она добавила, что такая "игра" могла быть нечестной с самого начала.

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И Вирастюк, и Шевченко могут быть одинаково удобными для президента депутатами,

– сказала Соляр, объясняя свою мысль.

По ее словам, Вирастюком руководит сам президент – именно он предложил спортсмену баллотироваться в депутаты.

"В то же время Шевченко – тот, санкции против которого Украина никак не введет. Также на его курортах очень любит отдыхать сам гарант", – отметила Соляр.

Довыборы на Ивано-Франковщине: коротко

Довыборы состоялись 28 марта. Голоса избирателей не посчитали до сих пор.

Сначала помешал пересчет голосов, которые якобы содержали ошибки, а впоследствии – нехватка кворума.

В ночь на 30 марта сообщили о якобы минировании участка. На самом деле это был фейк.

В организации ЧЕСНО отметили, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко срывает процесс подсчета.

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