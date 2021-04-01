И Вирастюк, и Шевченко могут быть одинаково "удобными" для Зеленского, – Соляр
На округе №87, что на Ивано-Франковщине, продолжается ожесточенная борьба на довыборах. Там победу пытаются завоевать бизнесмен Александр Шевченко и спортсмен Василий Вирастюк. Однако оба они будут "удобными" для Владимира Зеленского.
Источник:24 канал
Такое мнение высказала в своем видеоблоге журналистка Екатерина Соляр. Она добавила, что такая "игра" могла быть нечестной с самого начала.
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И Вирастюк, и Шевченко могут быть одинаково удобными для президента депутатами,
– сказала Соляр, объясняя свою мысль.
По ее словам, Вирастюком руководит сам президент – именно он предложил спортсмену баллотироваться в депутаты.
"В то же время Шевченко – тот, санкции против которого Украина никак не введет. Также на его курортах очень любит отдыхать сам гарант", – отметила Соляр.
Довыборы на Ивано-Франковщине: коротко
- Довыборы состоялись 28 марта. Голоса избирателей не посчитали до сих пор.
- Сначала помешал пересчет голосов, которые якобы содержали ошибки, а впоследствии – нехватка кворума.
- В ночь на 30 марта сообщили о якобы минировании участка. На самом деле это был фейк.
- В организации ЧЕСНО отметили, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко срывает процесс подсчета.
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