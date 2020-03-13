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      Вирус не становится менее агрессивным, – ученый о мутациях коронавируса

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      Коронавирус Covid-2019, от которого сейчас страдает мир, не первый вирус, вызвавший эпидемию. Его "родственником" был SARS, который бушевал в мире в 2002 и 2003 годах. В какой-то момент он мутировал, и вирус SARS пошел на спад.

      Пока такой тенденции у коронавируса Covid-2019 нет, рассказал директор института биохимии имени Палладина Сергей Комисаренко в эфире программы "Право на власть".

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      Относительно вируса SARS – там произошла мутация, 29 частиц этого вируса были потеряны, вирус пошел на спад. Сейчас наблюдения за мутациями коронавируса не говорят о том, что он становится менее агрессивным,
      – пояснил Комисаренко.

      Изменится ли ситуация с наступлением весны

      Ученый отметил, что тепло не может существенно изменить ситуацию с коронавирусом.

      Жаль, что у нас люди плохо вакцинировались от гриппа. Если бы они были вакцинированы, то признаки, которые очень схожи с симптомами коронавируса, не накладывались бы друг на друга,
      - отметил директор Института биохимии.

      Он добавил, что современная наука может дать возможность создать вакцину от болезней за несколько месяцев. Такие случаи недавно были и вакцины оказались эффективными. По его словам, сейчас вакцины разрабатывают намного быстрее.

      Коронавирус в Украине: главное

      • В Украине подтвердили еще 2 новых случая коронавирусной инфекции – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчину из Черновицкой области. Его жена находилась в Италии в течение последних 14 дней. Ранее коронавирус обнаружили у еще одного мужчины из Черновцов. Еще 5 человек сейчас находятся в больнице с подозрением на коронавирус.
      • В райцентре Радомышль, что на Житомирщине решили ввести чрезвычайное положение. Там у женщины пенсионного возраста обнаружили коронавирус
      • Украина закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступило более тысячи тест-систем для выявления коронавирус. До конца недели должны довезти еще 5 тысяч.
      • 12 марта в Украине начались ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса по всей стране.

      Тест-системи коронавірусу
      Где можно пройти тест на коронавирус / Инфографика 24 канала

       
      Коронавирус в Италии: от болезни умерли более тысячи человек
      12 марта
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Лечение Коронавирус в Украине Новости Украины
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