Вирус не становится менее агрессивным, – ученый о мутациях коронавируса

Коронавирус Covid-2019, от которого сейчас страдает мир, не первый вирус, вызвавший эпидемию. Его "родственником" был SARS, который бушевал в мире в 2002 и 2003 годах. В какой-то момент он мутировал, и вирус SARS пошел на спад.

Пока такой тенденции у коронавируса Covid-2019 нет, рассказал директор института биохимии имени Палладина Сергей Комисаренко в эфире программы "Право на власть".

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Относительно вируса SARS – там произошла мутация, 29 частиц этого вируса были потеряны, вирус пошел на спад. Сейчас наблюдения за мутациями коронавируса не говорят о том, что он становится менее агрессивным,

– пояснил Комисаренко.

Изменится ли ситуация с наступлением весны

Ученый отметил, что тепло не может существенно изменить ситуацию с коронавирусом.

Жаль, что у нас люди плохо вакцинировались от гриппа. Если бы они были вакцинированы, то признаки, которые очень схожи с симптомами коронавируса, не накладывались бы друг на друга,

- отметил директор Института биохимии.

Он добавил, что современная наука может дать возможность создать вакцину от болезней за несколько месяцев. Такие случаи недавно были и вакцины оказались эффективными. По его словам, сейчас вакцины разрабатывают намного быстрее.

Коронавирус в Украине: главное

В Украине подтвердили еще 2 новых случая коронавирусной инфекции – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчину из Черновицкой области. Его жена находилась в Италии в течение последних 14 дней. Ранее коронавирус обнаружили у еще одного мужчины из Черновцов. Еще 5 человек сейчас находятся в больнице с подозрением на коронавирус.

В райцентре Радомышль, что на Житомирщине решили ввести чрезвычайное положение. Там у женщины пенсионного возраста обнаружили коронавирус

Украина закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступило более тысячи тест-систем для выявления коронавирус. До конца недели должны довезти еще 5 тысяч.

12 марта в Украине начались ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса по всей стране.



Где можно пройти тест на коронавирус / Инфографика 24 канала