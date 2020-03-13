00:34
13 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рецидив Поклонської. Рубль заіржавів
      Вєсті Кремля
      21:07, 12 березня
      Вєсті.UA: Окремий карантин для ОПЗЖопців. "Голос" без Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:17, 12 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО

      Вірус не стає менш агресивним, – науковець про мутації коронавірусу

      -
      Науковець розповів про мутації коронавірусу / confilegal.com

      Коронавірус Covid-2019, від якого зараз потерпає світ, не перший вірус, який спричинив епідемію. Його "родичем" був SARS, який вирував у світі у 2002 та 2003 роках. У певний момент він мутував і вірус SARS пішов на спад.

      Наразі такої тенденції у коронавірусу Covid-2019 немає, розповів директор інституту біохімії імені Палладіна Сергій Комісаренко в ефірі програми "Право на владу".

      ​Варто прочитати Восени коронавірус реалізує весь свій потенціал, – лікар Святослав Протас

      Щодо вірусу SARS – там відбулася мутація, 29 частинок цього вірусу були втрачені, вірус пішов на спад. Зараз спостереження за мутаціями коронавірусу не говорять про те, що він стає менш агресивним,
      – пояснив Комісаренко.

      Чи зміниться ситуація з настанням весни

      Науковець зазначив, що тепло не може суттєво змінити ситуацію з коронавірусом. 

      Шкода, що у нас люди погано вакцинувалися від грипу. Якби вони були вакциновані, то ознаки, які дуже схожі з симптомами коронавірусу, не накладалися б один на одного,
      – наголосив директор інституту біохімії.

      Він додав, що сучасна наука може дати можливість створити вакцину від хвороб за кілька місяці. Такі випадки нещодавно були й вакцини виявилися ефективними. За його словами, зараз вакцини розробляють набагато швидше.

      Коронавірус в Україні: головне

      • В Україні підтвердили ще 2 нових випадки коронавірусної інфекції – у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області. Його дружина перебувала в Італії протягом останніх 14 днів. Раніше коронавірус виявили у ще одного чоловіка з Чернівців. Ще 5 людей зараз перебувають у лікарні з підозрою на коронавірус.
      • У райцентрі Радомишль, що на Житомирщині вирішили запровадити надзвичайний стан. Там у жінки пенсійного віку виявили коронавірус
      • Україна закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення коронавірусу. До кінця тижня повинні довезти ще 5 тисяч.
      • 12 березня в Україні розпочались обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу по всій країні.

      Тест-системи коронавірусу
      Де можна пройти тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

       
      В Україні зафіксували ще два випадки коронавірусу: що відомо про хворих
      12 березня
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Лікування Здоров'я Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      12 березня , 23:53 "Шахтар" у драматичній грі переміг "Вольфсбург" в 1/8 фіналу Ліги Європи: відео
      Михайло Гема
      12 березня , 22:39 Президент навіки: що пишуть західні ЗМІ про обнуління строку для Путіна
      Світлана Попова
      12 березня , 09:03 Пандемія і заборона в’їзду до США: світові фондові ринки різко обвалилися
      Тетяна Панасюк
      11 березня , 19:42 Топ-5 електрокамінів
      12 березня , 22:00 Путін боїться "армії, мови, віри"
      Павло Казарін
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук