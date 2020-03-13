Вірус не стає менш агресивним, – науковець про мутації коронавірусу

Коронавірус Covid-2019, від якого зараз потерпає світ, не перший вірус, який спричинив епідемію. Його "родичем" був SARS, який вирував у світі у 2002 та 2003 роках. У певний момент він мутував і вірус SARS пішов на спад.

Наразі такої тенденції у коронавірусу Covid-2019 немає, розповів директор інституту біохімії імені Палладіна Сергій Комісаренко в ефірі програми "Право на владу".

​Варто прочитати Восени коронавірус реалізує весь свій потенціал, – лікар Святослав Протас

Щодо вірусу SARS – там відбулася мутація, 29 частинок цього вірусу були втрачені, вірус пішов на спад. Зараз спостереження за мутаціями коронавірусу не говорять про те, що він стає менш агресивним,

– пояснив Комісаренко.

Чи зміниться ситуація з настанням весни

Науковець зазначив, що тепло не може суттєво змінити ситуацію з коронавірусом.

Шкода, що у нас люди погано вакцинувалися від грипу. Якби вони були вакциновані, то ознаки, які дуже схожі з симптомами коронавірусу, не накладалися б один на одного,

– наголосив директор інституту біохімії.

Він додав, що сучасна наука може дати можливість створити вакцину від хвороб за кілька місяці. Такі випадки нещодавно були й вакцини виявилися ефективними. За його словами, зараз вакцини розробляють набагато швидше.

Коронавірус в Україні: головне

В Україні підтвердили ще 2 нових випадки коронавірусної інфекції – у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області. Його дружина перебувала в Італії протягом останніх 14 днів. Раніше коронавірус виявили у ще одного чоловіка з Чернівців. Ще 5 людей зараз перебувають у лікарні з підозрою на коронавірус.

коронавірусної інфекції – у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області. Його дружина перебувала в Італії протягом останніх 14 днів. Раніше коронавірус виявили з Чернівців. Ще 5 людей зараз перебувають у лікарні з підозрою на коронавірус. У райцентрі Радомишль, що на Житомирщині вирішили запровадити надзвичайний стан. Там у жінки пенсійного віку виявили коронавірус

Там у жінки пенсійного віку виявили коронавірус Україна закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення коронавірусу. До кінця тижня повинні довезти ще 5 тисяч.

12 березня в Україні розпочались обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу по всій країні.



Де можна пройти тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу