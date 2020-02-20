Вирус в Украину не попадет, – Зеленский о возвращении украинцев из Уханя

Самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. Сначала он должен был сесть в Харькове, но из-за тумана более часа кружил в небе между Харьковом и Днепром. После дозаправки борт полетит в место назначения – в аэропорт в Харькове.

Меры безопасности – беспрецедентные, вирус в Украину не попадет, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в фейсбуке.

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Он добавил, что нескольких граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Зеленский отметил, что все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии.

Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности,

– сообщил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что эвакуированные будут находиться под личной охраной, которая будет гораздо серьезнее, чем у президента. Он отметил, что бактериологической опасности нет, но есть другая – "забыть о том, что все мы люди и все мы – украинцы".

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Это связано с тем, что украинцы начали массово блокировать дороги и протестовать против того, чтобы эвакуированных разместили в городах Украины.

Как реагируют люди на эвакуацию украинцев из Уханя

В Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. На въезд в город свезли военных на автобусах и бронеавтомобили.

В Винниках 19 февраля люди перекрыли подъезд к госпиталю автомобильными шинами.

Депутаты Тернопольского областного совета заявили, что область не будет принимать людей на карантин.

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Президент напомнил, что когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации.

Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома,

– подчеркнул Зеленский.

Он написал, что попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера.