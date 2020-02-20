Вірус в Україну не потрапить, – Зеленський про повернення українців з Уханя

Літак з евакуйованими українцями та іноземцями на борту приземлився в аеропорту "Бориспіль" на дозаправку. Спершу він мав сісти у Харкові, але через туман понад годину кружляв у небі між Харковом та Дніпром. Після дозаправки борт та полетить у місце призначення – до аеропорту у Харкові.

Заходи безпеки – безпрецедентні, вірус в Україну не потрапить, наголосив Президент України Володимир Зеленський у фейсбуці.

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Він додав, що декількох громадян не пустили на борт в Ухані, оскільки у них була трохи підвищена температура. Зеленський наголосив, що всі, хто піднявся на борт, у задовільному стані.

Вони здорові, але мають пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів. Евакуйовані житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах. Він буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки,

– повідомив президент.

Також Зеленський підкреслив, що евакуйовані перебуватимуть під особистою охороною, яка буде набагато серйознішою, ніж у президента. Він зазначив, що бактеріологічної небезпеки немає, але є інша – "забути про те, що всі ми люди й всі ми – українці".

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Це пов'язано з тим, що українці почали масово блокувати дороги та протестувати проти того, щоб евакуйованих розмістили у містах України.

Як реагують люди на евакуацію українців з Уханя

У Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханя українців. На в'їзд до міста звезли військових на автобусах та бронеавтомобілі.

У Винниках 19 лютого люди перекрили під'їзд до госпіталю автомобільними шинами.

Депутати Тернопільської обласної ради заявили, що область не прийматиме людей на карантин.

У Нових Санжарах почалися сутички поліції і місцевих жителів. Правоохоронці розштовхувати автівки, якими місцеві заблокували дорогу.

У разі прибуття гостей будемо палити шини, лягати під колеса, перекривати державну трасу,

– заявили пікетувальники.