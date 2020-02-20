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      Вірус в Україну не потрапить, – Зеленський про повернення українців з Уханя

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / 24 канал

      Літак з евакуйованими українцями та іноземцями на борту приземлився в аеропорту "Бориспіль" на дозаправку. Спершу він мав сісти у Харкові, але через туман понад годину кружляв у небі між Харковом та Дніпром. Після дозаправки борт та полетить у місце призначення – до аеропорту у Харкові.

      Заходи безпеки – безпрецедентні, вірус в Україну не потрапить, наголосив Президент України Володимир Зеленський у фейсбуці. 

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      Він додав, що декількох громадян не пустили на борт в Ухані, оскільки у них була трохи підвищена температура. Зеленський наголосив, що всі, хто піднявся на борт, у задовільному стані.

      Вони здорові, але мають пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів. Евакуйовані житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах. Він буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки,
      – повідомив президент.

      Також Зеленський підкреслив, що евакуйовані перебуватимуть під особистою охороною, яка буде набагато серйознішою, ніж у президента. Він зазначив, що бактеріологічної небезпеки немає, але є інша – "забути про те, що всі ми люди й всі ми – українці".

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      Це пов'язано з тим, що українці почали масово блокувати дороги та протестувати проти того, щоб евакуйованих розмістили у містах України.

      Як реагують люди на евакуацію українців з Уханя

      • У Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханя українців. На в'їзд до міста звезли військових на автобусах та бронеавтомобілі.
      • У Винниках 19 лютого люди перекрили під'їзд до госпіталю автомобільними шинами.
      • Депутати Тернопільської обласної ради заявили, що область не прийматиме людей на карантин.

      У Нових Санжарах почалися сутички поліції і місцевих жителів. Правоохоронці розштовхувати автівки, якими місцеві заблокували дорогу. 

      У разі прибуття гостей будемо палити шини, лягати під колеса, перекривати державну трасу,
      – заявили пікетувальники.

      Блокування в'їздів до Нових Санжар: дивіться відео

      Президент нагадав, що коли Франція евакуювала людей з Уханя і їх привезли в одне з міст, реакція у мешканців цього міста була одна: вони турбувалися про життя і здоров'я своїх співгромадян, співчували тим, хто опинився у складній ситуації.

      Навіть у Казахстані, коли наш літак з Уханя сів на дозаправку й доправив казахстанського громадянина, не було жодних протестів і блокувань. Навпаки, всі дякували й раділи, що людина нарешті вдома,
      – підкреслив Зеленський.

      Він написав, що спробами перекрити траси, блокувати госпіталі, не пустити громадян України в Україну ми показуємо далеко не найкращий бік нашого характеру. 

      Загалом евакуація відбулася успішно, усі пасажири, члени екіпажу та супроводжуючі особи почуваються задовільно, їх оглянули медики, написав у фейсбуці прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

      Всі процедури (паспортний контроль, митні формальності) будуть виконані біля трапу літака. Ми керуємось єдиною метою – безпекою людей. Тому жодної загрози для тих, хто там перебуває, об'єкт не несе. Він пройшов перевірку епідеміологів і відповідає всім вимогам ВОЗ,
      – наголосив Гончарук.

      Прем'єр закликав громадян України не піддаватися на провокації, дотримуватися публічного порядку і безпеки, із розумінням поставитися до ситуації і наших громадян та іноземців, які потребують допомоги держави.


      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус 2020 Повернення українців з Китаю Китай Новини Здоров'я Новини України SkyUp Президент України Здоров'я Володимир Зеленський
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