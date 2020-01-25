Вирусный апокалипсис в Китае: откуда он взялся и грозит ли Украине

Город Ухань, расположенный прямо в центре Китая, действительно стал похож на декорации фильма-катастрофы. Город наглухо закрыт для контактов с внешним миром.

Вирусный апокалипсис в Китае

Перекрыты обычные и железные дороги, не работает аэропорт и речной порт. Власти не выпускают из Уханя вообще никого. Местные жители в панике смели с полок магазинов еду и припасы.

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Главным дефицитом стали санитарные маски – без них никто не выходит на улицу. На заправках огромные очереди – водители запасаются топливом.



Коронавирус в Китае

Паника, конечно же, сопровождается массовым заражением новых людей, так как в аптеках, супермаркетах, на заправках и в хозяйственных магазинах в последние несколько дней были дикие толпы. Там достаточно было появиться одному больному человеку, чтобы всех их заразить.

Сейчас жители Уханя всем запаслись, сидят по домам и боятся выйти на улицы, но никто точно не знает, сколько из них уже заражено, так как инкубационный период вируса составляет около недели. То есть первые эпидемиологические плоды этой паники появятся только после выходных.

Но и это еще не все. Самые умные жители Уханя не ждали, пока в их городе объявят карантин, а уже давно оттуда сбежали. И снова же, никто не знает, где они и сколько среди них уже зараженных. Поэтому эпидемия почти наверняка сейчас будет расширяться. В Китае десятки городов с населением больше миллиона человек. А такие города идеально подходят для распространения эпидемии.



Эпидемия почти наверняка сейчас будет расширяться

Сейчас официально заболевших этим вирусом людей более шести сотен. Как минимум 17 из них уже погибли, десятки других – в критическом состоянии. Ни лекарства, ни вакцины от этого вируса нет, а Всемирная организация здравоохранения уже запросила у китайских властей как можно более подробную информацию о том, что это вообще такое.

Впрочем, сами китайцы пока только начинают понимать, с чем столкнулись. Их ученые срочно провели генетическое исследование коронавируса и пришли к неожиданному выводу. Ближайшими его предками оказались вирусы летучих мышей и змей. Судя по всему, в организме змеи они образовали гибрид, который приобрел новый поверхностный белок. Благодаря этому он смог заражать клетки человека.

Если честно, то гибрид вирусов летучей мыши и змеи звучит жутковато. Как будто его в своем котле создала не очень приятная ведьма. Ну или какой-то злой гений в своей лаборатории глубоко под землей. Хотя в реальности все должно быть намного проще. Вероятно, какой-то китаец просто съел змею, которая до этого съела зараженную летучую мышь. Ну и пошло-поехало. В американском кино он бы превратился в супергероя (или суперзлодея), но в реальной жизни стал "нулевым пациентом", который начал заражать всех остальных.



Смертность от коронавируса / Инфографика 24 канала

Кстати, я думаю, в Голливуде могли бы еще сделать такую штуку: в каком-нибудь зараженном человеке просыпаются вампирские гены летучей мыши и он вдруг начинает бросаться на здоровых людей и пить их кровь. Это же готовые зомби и настоящий сценарий для кино! Но это так, в порядке бреда. Сейчас ничего такого, конечно нет, не бойтесь.

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Ну, а если серьезно, то болезнь добралась уже и до Америки. Первый подтвержденный случай обнаружился на западном побережье США. Сейчас его изолировали и пытаются лечить. Но опять же, проблема в том, что никто не знает, сколько еще носителей вируса гуляет по всему миру. Сейчас некоторые страны ограничивают свои контакты с Китаем. Россия ввела дополнительный санитарный контроль на наземной границе с Китаем. Европейские аэропорты тоже повысили уровень бдительности.

Впрочем, в реальности все это не поможет остановить вирус. Как я сказал, его инкубационный период составляет почти неделю. И в это время болезнь никак не проявляется. Отличить обычного человека от зараженного просто невозможно. Поэтому сейчас нам всем остается надеяться, что китайские власти сумеют остановить развитие эпидемии на начальных этапах. Сделать это будет очень сложно.

25 января наступает китайский Новый год по лунному календарю. По традиции, в это время сотни миллионов китайцев отправляются праздновать к родителям или к детям в другие города или даже страны. Это крупнейшая ежегодная миграция людей на нашей планете. В этот раз она станет идеальным инструментом распространению вируса. Если власти не сумеют этому помешать, то болезнь расползется по всему миру, вот тогда настанет время суетиться и для нас с вами.



Китайский Новый год

Пока же, насколько я понимаю, надо просто соблюдать обычные меры предосторожности: мыть руки, есть фрукты, заниматься спортом и следить за своим здоровьем. Я чувствую, скоро оно нам всем понадобится. Ну, а лишним точно никогда не будет. К слову, власти объявили карантин в еще двух китайских городах – в Хуангане и Эчжоу. Таким образом, в общей сложности от мира сейчас отрезаны примерно 20 миллионов человек. Случаи заболевания отмечены почти во всех провинциях Китая, а также в Гонконге, Макао, Таиланде, Тайване, Японии и Южной Корее. Ну и в США, как я уже сказал. Поэтому еще раз, серьезно: берегите свое здоровье!

Новый лидер демократов

В американском Сенате начался процесс над Дональдом Трампом. Каждый день депутаты американского парламента с высшей трибуны страны рассказывают своим согражданам о том, какой негодяй и просто редиска их президент. Раньше американцы могли прочитать в газетах или увидеть по телевизору лишь часть общей картины, но сейчас демократы в Сенате показывают ее целиком, с леденящими кровь подробностями.

Я до сих пор сомневаюсь, что Трампа в результате этого процесса уволят. Но такой цели демократы, похоже и не ставят. Они реалисты. Им сейчас важно изобразить Трампа в как можно более темных красках. Это – задел на ноябрьские выборы президента. Замысел демократов в том, чтобы президент подошел к этим выборам весь – с ног до головы – в скандалах и обвинениях. Избиратели должны захотеть поставить на его место кого-то нормального, тихого, спокойного. Человека, который вернет достоинство посту президента.

Кем же будет этот человек? Это уже вопрос посложнее. Начальство демократической партии готовило на эту роль Джо Байдена – бывшего вице-президента. Он и сам к ней готовился, поскольку весь прошлый год лидировал в опросах общественного мнения –как среди демократов, так и в сравнении с Трампом.



Главный конкурент Трампа – Джо Байден

Почти все уже было смирились с тем, что противником Трампа в ноябре будет Байден. А не сенатор от Вермонта Берни Сандерс. В течение января он быстро стал подниматься в рейтингах. А помогли ему в этом его же конкуренты – и Джо Байден, и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. Они стали обвинять Сандерса в лживых атаках на себя любимых. Но в интернете тут же нашлись старые видеоролики, на которых Джо Байден призывает начать войну в Ираке и сократить социальную помощь населению страны. Он, видимо, о них забыл и хотел сейчас соврать, что не было такого. Но все увидели, что было.

Ну, а когда Уоррен обвинила Сандерса в сексизме, тут же нашлись видео, где он изо всех сил нахваливает женщин (включая саму Уоррен), а она – врет о том, что является наполовину индианкой. В общем, неуклюжие наезды на сенатора от Вермонта помогли ему выйти вперед. Сейчас по опросу телеканала CNN, Сандерс впервые за год предвыборной гонки оказался впереди всех своих конкурентов.

Если он сейчас выиграет у них праймериз в штатах Айова и Нью-Гемпшир, то, скорее всего, он и станет кандидатом на пост президента от демократов. И именно ему достанется честь сделать жирную оранжевую котлету из Дональда Трампа в ноябре текущего года.

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По все тому же опросу телеканала CNN, если бы выборы президента США были сейчас, то Сандерс победил бы Трампа с преимуществом в семь процентов голосов. И это еще – до завершения судебного процесса в Сенате, от которого Трамп сильно пострадает.