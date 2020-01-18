Сможет ли шаман одолеть суеверного узурпатора Путина

Якутский шаман Александр Габышев уже в третий раз вышел в свой поход на Москву. Там он собирается изгнать в ад Владимира Путина, которого считает демоном.

Когда Габышев вышел в свой поход в первый раз, популярность Владимира Путина резко пошла вниз, а центре Москвы начались все более массовые митинги оппозиции.

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Когда он отправился в свой поход во второй раз, в центре Москвы началась стрельба. Один обезумевший любитель Путина с самодельным автоматом тогда целый час держал в страхе ФСБ, МВД, убивая их сотрудников.

Стрельба в центре Москвы: видео

Тогда Габышева поймали и вернули домой почти сразу. Ну а сейчас, после начала третьего его похода, сам Путин объявил о кардинальной перестройке системы власти. Фактически она в России полностью изменится.

Поэтому всем скептикам я хочу тут сказать: якутский шаман – это, наверное, единственный в России политический институт, который действительно работает. Во всяком случае, он намного живее, чем оппозиция, политические партии и профсоюзы, и свободнее, чем профсоюзы и судебная система.

Более того, его религиозно-потустороннее влияние уже круче, чем у Православной церкви, которая окончательно превратилась в бизнес-корпорацию.

Я уже сейчас жду кинематографического столкновения между шаманом Габышевым и второй субъектной силой России – Владимиром Путиным. Хотя российский президент всеми силами пытается избежать встречи со своей судьбой, ему все же придется так или иначе сразиться с якутским шаманом на Красной площади.



Александр Габышев

Почти не сомневаюсь, что именно таким и будет финал путинского правления. Для моей передачи это было бы идеально. И подготовка к этому финалу уже началась.

Почему Путин меняет конституцию

Владимир Путин понимает, что срок его пребывания во власти заканчивается. Участвовать в очередных выборах президента он по закону не может. А если бы мог, то не победил бы в них из-за малого рейтинга – сейчас он примерно 30%. Проще говоря, он не может остаться во власти законным способом. Поскольку без власти его либо посадят, либо повесят, ему обязательно нужно найти другой способ.

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И сейчас он думает, что нашел. Путин предложил поменять конституцию России. В новой конституции уже не президент, а парламент будет играть ключевую роль в назначении и отставке правительства, главных судей, а также всех руководителей силовых ведомств – вплоть до уровня областного начальника.

Что собирается изменить Путин в российской конституции?• Ограничить приоритет международного права;

• Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;

• По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;

• Будет изменен пункт о запрете одному и тому же человеку занимать пост президента более двух сроков подряд;

• Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в десять лет);

• Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).

Но парламентской республикой Россия не станет. Дело в том, что президента и парламент будет контролировать новый орган – Государственный совет. Руководить им будет именно Владимир Путин. По сути дела, он станет царем, который стоит выше судебной, исполнительной и законодательной власти. Причем эта его роль будет закреплена в конституции.

Поэтому фактически Россия станет абсолютной феодальной монархией с декоративными элементами парламентаризма. Эта система больше всего похожа на Саудовскую Аравию или африканское королевство Лесото.

Поэтому, если поверить шаману, то его задача усложнится. Габышеву надо будет изгонять в ад не демона-чиновника, а демона царской крови. Это, я думаю, будет еще интереснее. Вы, кстати, можете смеяться, но сам Путин во все это верит.

Он дико религиозный и суеверный, постоянно молится, крестится, поклоняется мощам, общается со старцами, ходит в паломничества и так далее. Но главное – он очень боится самого шамана и даже отправляет на борьбу с ним прокуратуру, МВД и ФСБ.

Комментарии после задержания шамана: смотрите видео

Тотемная фамилия президента России

Есть у Путина и еще одна странная черта – он верит в значение имен и фамилий. Например, он не позволил своим дочерям носить его фамилию. У Марии фамилия Воронцова, а Катерина – Тихонова. При этом он до сих пор не признает их своими детьми, а только – "эти женщины".



Мария Воронцова, Катерина Тихонова / Коллаж 24 канала

Кроме того, из-за магического мышления Путин никогда не произносит фамилию Алексея Навального, и как можно реже упоминает Владимира Зеленского. В обоих политиках он чувствует смутную угрозу своей власти.

Интересные фамилии окружают Путина и в правительстве. Фамилия министра обороны, язычника Сергея Шойгу, с языка коми переводится как "яма, наполненная трупами". С его тезкой Лавровым все более или менее понятно.



Сергей Шойгу, Сергей Лавров / Коллаж 24 канала

А премьер-министр Медведев – это прямая отсылка к российскому тотемному зверю. Он не предал хозяина, когда тот уступил ему место президента в 2008 году, поэтому сейчас Путин решил сделать его своим заместителем и надсмотрщиком над силовиками. Для Медведева специально сделали должность заместителя главы Совета Безопасности – это такое российское политбюро, решающее все главные вопросы в стране.



Дмитро Медведєв

Таким образом, там официально появилась должность заместителя Путина, который и возглавляет Совет Безопасности. Путин надеется, что когда он окончательно станет царем, верный Медведев останется в СБ следить за тем, чтобы новый президент не поднял бунт.

Ну а самим этим президентом, вероятнее всего, будет еще один "человек-медведь". Его зовут Михаил Мишустин. Сейчас его назначили премьер-министром, а в 2024 году, если покажет себя молодцом, отправят на выборы президента. Видимо, Путину понравилось полагаться на российского тотемного зверя.



Михаил Мишустин

Правда, в этом случае выбор оказался немного странным. Если Медведев был постоянно спящим, мокрым и много пьющим, то его преемник оказался массовиком-затейником. По информации газеты "Ведомости" Мишустин пишет музыку для песен Григория Лепса, а также сочиняет частушки, эпиграммы и сатирические куплеты.

По словам источников издания, для подчиненных Мишустин постоянно устраивает разные концерты, а сами сотрудники исполняют частушки и поют на капустниках.

Кто такой Михаил Мишустин?Михаил Мишустин – российский государственный деятель, действующий государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук. В марте 2008 года Мишустин стал президентом инвестиционной компании компаний UFG ("ОФГ Инвест").



Михаил Мишустин был руководителем Федеральной налоговой службы РФ с 6 апреля 2010 по 15 января 2020 года.

Как видите, ситуация сейчас в России складывается очень необычно. Суеверный узурпатор Владимир Путин сам собирается объявить себя царем. Главным своим защитником он сделает злого и сонного медведя-шатуна – Медведева. Главным по хозяйству будет веселый медведь с балалайкой и Лепсом – Мишустин.

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Причем помешать этому всему собирается только якутский шаман Габышев, который считает Путина демоном, и собирается биться с ним на Красной площади, чтобы отправить его в ад. И это все не сказка, а почти дословное описание современной российской политики.