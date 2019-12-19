Стрельба в центре Москвы у ФСБ: есть погибшие

В центре Москвы произошла перестрелка. Очевидцы слышали на улицах автоматные очереди. Пострадали двое силовиков, один человек погиб.

О чрезвычайном происшествии на Кузнецком мосту, возле московского Федерального бюро расследований, сообщают в соцсетях очевидцы.

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По информации издания Baza, ранены двое сотрудников силовых структур. В городе ввели план "Сирена".

Агентство "Москва" сообщает, что в результате стрельбы погибли два человека - сотрудник Федеральной службы охраны и один из стрелков.

Канал Mash информирует, что в результате перестрелки ранены Александр Замчалин и Павел Анисимов. Погибший - Илья Фисенко.

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В центре Москвы прозвучала стрельба: видео

По данным 112, трое нападавших устроили стрельбу в приемной ФСБ. Двух из них убили, один выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в доме. Он продолжает вести прицельный огонь. В каком доме скрылся стрелок, не уточняется.

Нападающий, отстреливаясь, ранил 2 человек у проходной ФСБ, один человек погиб: видео

В центре Москвы стрельба. Очевидцы сообщают об автоматных очередях.



Сотрудники полиции укрываются за машиной. pic.twitter.com/1LFfq41jNI — baza (@bazabazon) 19 декабря 2019 г.

Стрельба на Лубянке: видео