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      Стрельба в центре Москвы у ФСБ: есть погибшие

      482 Читати новину українською
      Стрельба в центре Москвы / Твиттер Baza

      В центре Москвы произошла перестрелка. Очевидцы слышали на улицах автоматные очереди. Пострадали двое силовиков, один человек погиб.

      О чрезвычайном происшествии на Кузнецком мосту, возле московского Федерального бюро расследований, сообщают в соцсетях очевидцы.

      Читайте также: Стрельба в центре Москвы 19 декабря: видео

      По информации издания Baza, ранены двое сотрудников силовых структур. В городе ввели план "Сирена".

      Агентство "Москва" сообщает, что в результате стрельбы погибли два человека - сотрудник Федеральной службы охраны и один из стрелков.

      Канал Mash информирует, что в результате перестрелки ранены Александр Замчалин и Павел Анисимов. Погибший - Илья Фисенко.

      Важно! Стрельба на Лубянке в Москве: одного нападающего убили, место готовят к штурму

      В центре Москвы прозвучала стрельба: видео

      По данным 112, трое нападавших устроили стрельбу в приемной ФСБ. Двух из них убили, один выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в доме. Он продолжает вести прицельный огонь. В каком доме скрылся стрелок, не уточняется.

      Нападающий, отстреливаясь, ранил 2 человек у проходной ФСБ, один человек погиб: видео

      Стрельба на Лубянке: видео

       

      Штрафы "евробляхарям" отсрочили до 31 декабря 2019 года
      сегодня
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости России Стрельба Стрельба в Москве возле ФСБ Москва
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