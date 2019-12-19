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      Стрілянина у центрі Москви біля ФСБ: є загиблі

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      Стрілянина у центрі Москви / Твіттер Baza

      У центрі Москви відбулася стрілянина. Очевидці чули на вулицях автоматні черги. Постраждали двоє силовиків, один загинув.

      Про надзвичайну подію на Кузнецькому мосту, поблизу московського Федерального бюро розслідувань, повідомляють у соцмережах очевидці.

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      За інформацією видання Baza, поранені троє людей, одна з них загинула. Працівники поліції ховаються за автомобілем. У місті ввели план "Сирена".

      У чатах співробітників силових відомств повідомляють, що загинули чотири людини, підтвердження цієї інформації поки немає.

      Канал Mash повідомив, що в результаті перестрілки загинув співробітник ДАІ, ще одна людина поранена. Водночас, телеграм-канал 112 стверджує, що вбиті троє співробітників Федеральної служби охорони (ФСО). Інформацію про трьох загиблих підтверджують "Известия".

      Новина доповнюється...

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Стрілянина у Москві біля ФСБ Новини Росії Стрілянина Москва
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