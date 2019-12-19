Стрілянина у центрі Москви біля ФСБ: є загиблі

У центрі Москви відбулася стрілянина. Очевидці чули на вулицях автоматні черги. Постраждали двоє силовиків, один загинув.

Про надзвичайну подію на Кузнецькому мосту, поблизу московського Федерального бюро розслідувань, повідомляють у соцмережах очевидці.

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За інформацією видання Baza, поранені троє людей, одна з них загинула. Працівники поліції ховаються за автомобілем. У місті ввели план "Сирена".

У чатах співробітників силових відомств повідомляють, що загинули чотири людини, підтвердження цієї інформації поки немає.

В центре Москвы стрельба. Очевидцы сообщают об автоматных очередях.



Сотрудники полиции укрываются за машиной. pic.twitter.com/1LFfq41jNI — baza (@bazabazon) 19 декабря 2019 г.

Канал Mash повідомив, що в результаті перестрілки загинув співробітник ДАІ, ще одна людина поранена. Водночас, телеграм-канал 112 стверджує, що вбиті троє співробітників Федеральної служби охорони (ФСО). Інформацію про трьох загиблих підтверджують "Известия".

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