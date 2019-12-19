Стрілянина у центрі Москви 19 грудня: відео

Ввечері 19 грудня на Луб’янці у Москві, поблизу Федерального бюро розслідувань, пролунали постріли. Внаслідок стрілянини загинула щонайменше одна людина.

Співробітники силових відомств повідомляють про загибель чотирьох людей, та наразі підтверджено лише одну смерть. Загиблий – Ілля Фісенко.

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Російські телеграм-канали Mash та Baza повідомляють про 3 нападників. Один із них забаракидувався у сусідньому будинку, звідки продовжує стріляти. ам зазначають: ще один стрілок забаракидувався на стоянці, розташованій поруч. Звідти він відстрілюється. Доля ще одного – невідома.

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