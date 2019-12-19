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      Стрілянина у центрі Москви 19 грудня: відео

      376 Читать новость на русском
      Стрілянина у Москві

      Ввечері 19 грудня на Луб’янці у Москві, поблизу Федерального бюро розслідувань, пролунали постріли. Внаслідок стрілянини загинула щонайменше одна людина.

      Співробітники силових відомств повідомляють про загибель чотирьох людей, та наразі підтверджено лише одну смерть. Загиблий – Ілля Фісенко.

      Зверніть увагу: Зловмисника, який стріляв у поліцейських під Києвом, затримали: відео

      Російські телеграм-канали Mash та Baza повідомляють про 3 нападників. Один із них забаракидувався у сусідньому будинку, звідки продовжує стріляти.  ам зазначають: ще один стрілок забаракидувався на стоянці, розташованій поруч. Звідти він відстрілюється. Доля ще одного – невідома.

      Стрілянина у центрі Москви: дивіться відео

       

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      Теги: Новини Росії Москва Стрілянина Стрілянина у Москві біля ФСБ Новини України
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