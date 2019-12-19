Стрельба на Лубянке под ФСБ Москвы: видео от очевидцев
Вечером 19 декабря на Лубянке в Москве, вблизи Федерального бюро расследований, раздались выстрелы. В результате стрельбы погиб как минимум один человек. Правоохранители готовятся к штурму, где находится другой стрелок.
Российские СМИ сообщают о разном количестве пострадавших и погибших, и сейчас подтверждена только одна смерть. Погибший – стрелок Илья Фисенко.
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Российские телеграм-каналы Mash и Baza информируют о 3 нападающих. Один из них забарикадировался в соседнем доме, откуда продолжает стрелять. Правоохранители готовятся к штурму здания. Судьба еще одного стрелка – неизвестна.
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Стрельба на Лубянке: видео очевидцев