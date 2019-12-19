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      Стрельба на Лубянке под ФСБ Москвы: видео от очевидцев

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      Стрельба в Москве / Телеграм-канал Mash

      Вечером 19 декабря на Лубянке в Москве, вблизи Федерального бюро расследований, раздались выстрелы. В результате стрельбы погиб как минимум один человек. Правоохранители готовятся к штурму, где находится другой стрелок.

      Российские СМИ сообщают о разном количестве пострадавших и погибших, и сейчас подтверждена только одна смерть. Погибший – стрелок Илья Фисенко.

      Обратите внимание: Злоумышленника, стрелявшего в полицейских под Киевом, задержали: видео

      Российские телеграм-каналы Mash и Baza информируют о 3 нападающих. Один из них забарикадировался в соседнем доме, откуда продолжает стрелять. Правоохранители готовятся к штурму здания. Судьба еще одного стрелка – неизвестна.

      Стрельба в центре Москвы: смотрите видео

      Стрельба на Лубянке: видео очевидцев

       

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      Теги: Стрельба в Москве возле ФСБ Стрельба Новости России Новости Украины Москва
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