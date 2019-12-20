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      Хто стріляв у Москві під ФСБ на Луб'янці: перші відомості та фото 18+

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      Убитий стрілок на Луб'янці / Фото з телеграм-каналу Life shot

      З'явилися перші відомості про чоловіка, який, найімовірніше, вчинив стрілянину у Москві на Луб'янці увечері 19 грудня. Ним виявився мешканець Московської області, 39-річний Євген Манюров.

      У четвер, 19 грудня, розпочав стрілянину під будівлею Федеральної служби безпеки в столиці Росії в Москві той самий чоловік, про ліквідацію якого повідомили російські силовики. Так запевняє телеграм-канал Life shot.

      Усі деталі – тут: Стрілянина у центрі Москви біля ФСБ: що відомо

      На цьому ж каналі опублікували фото стрілка та фото карабіну "Сайга", з якого начебто і вчинили стрілянину. Під час обшуку тіла вбитого нападника силовики також вилучили пістолет і ніж.


      Вбитий стрілок / Фото телеграм-каналу Life shot


      Правоохоронці обшукують стрілка / Фото телеграм-каналу Life shot


      Карабін "Сайга", з якого стріляли у правоохоронців / Фото телеграм-каналу Life shot


      Вбитий стрілок мав при собі пістолет і ніж / Фото телеграм-каналу Life shot


      Мотиви стрілка наразі не відомі / Фото телеграм-каналу Life shot

      Про особистість стрілка на Луб'янці в Москві написав телеграм-канал MASH.

      Нападником виявився 39-річний уродженець Московської області Євген Манюров. Відомо про нього небагато: колись був підприємцем у Подольську (місто у Московській області), надавав консультації у сфері комерційної діяльності. Утім, фірма Манюрова зникла у 2015 році. Також відомо, що Манюров захоплювався стрільбою і займав призові місця на змаганнях місцевого рівня.

      Який саме мотив був у стрілка чи стрілків – наразі не відомо, так само відрізняються дані у ЗМІ про загиблих та поранених.


      Фото нападника також оприлюднив сайт 5-tv.ru

      Що достеменно відомо про стрілянину на Луб'янці

      • Біля будівлі на Великій Луб'янці сталася стрілянина з автоматичної зброї.
      • У місті ввели план перехоплення "Сирена", який скасували після ліквідації стрілка (чи стрілків).
      • У районі Луб'янки перевіряють усіх підозрілих перехожих.
      • Слідчий комітет РФ стрілянину кваліфікував як теракт.
      • Напад стався під час урочистого вечора до Дня працівників органів держбезпеки Росії (відзначають 20 грудня).

      Дивіться також: Стрілянина на Луб’янці під ФСБ Москви: відео від очевидців

      Спростували поширений міф про глисти
      19 грудня
      3864
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини Росії Жертви Стрілянина у Москві біля ФСБ Стрілянина
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