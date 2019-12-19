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      Путін із верхівкою російських спецслужб святкував день ФСБ поки на Луб’янці тривала стрілянина

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      Теракт на Луб'янці під будівлею ФСБ / Getty images

      Ввечері 19 грудня під будівлею Федеральної служби Росії сталася кривава стрілянина, в результаті якої загинула, щонайменше, одна людина, від 3 до 5 осіб отримали поранення. Зухвалий напад на Луб’янці у самому центрі Москви вже кваліфікували як теракт. А найцікавішим є те, що під час нападу під будівлею ФСБ, російський президент Володимир Путін розважався разом із верхівкою спецслужб.

      Напад стався під час урочистого вечора до Дня працівників органів держбезпеки. Його в Росії відзначають 20 грудня.

      Основне: Стрілянина у центрі Москви біля ФСБ: є загиблі

      Пресслужба очільника Кремля поширила світлини зі святкування, яке відбувалось під час нападу.


      Путін із ФСБшною верхівкою на святкуваннях, у цей момент на Луб'янці – теракт

      На фото поруч із Володимиром Путіним сидять директор Федеральної служби охорони Дмитро Кочнев (другий зліва), голова ФСБ РФ Олександр Бортніков (третій зліва), керівник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін (другий праворуч на першому плані).


      Луб'янку оточили правоохоронці/ фото Getty images

      Що трапилось на московській Луб’янці? Стрілянина під будівлею ФСБ сталася ввечері 19 грудня. Поки точно невідомо, скільки нападників відкрили там вогонь. У ФСБ звітували про ліквідацію одного стрільця, інший, за їхніми словами, ховався серед колон будівлі і відстрілювався. Доля третього була невідома. Втім, згодом у тій же ФСБ заявили, що стріляла одна людина і вона вже ліквідована.
      Загинула одна людина, постраждали 5 осіб, двоє – перебувають у критичному стані. Стрілянину кваліфікують як теракт.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Володимир Путін Новини Росії Стрілянина у Москві біля ФСБ ФСБ Жертви
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