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      "Люди ховалися за машини, втікали": очевидці про стрілянину на московській Луб’янці

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      Стрілянина на московській Луб'янці / ДонПресс

      Ввечері 19 грудня у центрі Москви на Луб’янці, поблизу будівлі ФСБ, невідомі відкрили стрілянину. В її результаті загинула щонайменше 1 людина, ще 2 постраждали. У російській столиці введений план перехоплення "Сирена", на місці працює спецназ. Що про подію кажуть очевидці – далі.

      Так, люди повідомляють, що постріли почули о 19:15 – 19:20 за Москвою (18:15 – 18:20 за Києвом). Після того, як люди почули звуки, вони почали ховатися за припаркованими поруч автомобілями. Про це інформує телеграм-канал Mash.

      Актуально: Стрілянина у центрі Москви під ФСБ: відео від очевидців

      Відвідувачів кафе, розташованого навпроти будівлі ФСБ, адміністрація закладу вивела у безпечне місце, у сусідній двір.

      Що про стрілянину розповідають очевидці: відео

      Там перебувають майже 30 осіб.

      Ми йшли в бік Кузнецовського мосту, через дорогу чоловік в чорному відкрив стрілянину. Він вбив ДПСника та пішов далі. Ми втекли,
      – розповів один із очевидців.

      Очевидці про стрілянину: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Стрілянина у Москві біля ФСБ ФСБ Новини Росії Стрілянина
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