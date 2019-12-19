"Люди ховалися за машини, втікали": очевидці про стрілянину на московській Луб’янці

Ввечері 19 грудня у центрі Москви на Луб’янці, поблизу будівлі ФСБ, невідомі відкрили стрілянину. В її результаті загинула щонайменше 1 людина, ще 2 постраждали. У російській столиці введений план перехоплення "Сирена", на місці працює спецназ. Що про подію кажуть очевидці – далі.

Так, люди повідомляють, що постріли почули о 19:15 – 19:20 за Москвою (18:15 – 18:20 за Києвом). Після того, як люди почули звуки, вони почали ховатися за припаркованими поруч автомобілями. Про це інформує телеграм-канал Mash.

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Відвідувачів кафе, розташованого навпроти будівлі ФСБ, адміністрація закладу вивела у безпечне місце, у сусідній двір.

Що про стрілянину розповідають очевидці: відео

Там перебувають майже 30 осіб.

Ми йшли в бік Кузнецовського мосту, через дорогу чоловік в чорному відкрив стрілянину. Він вбив ДПСника та пішов далі. Ми втекли,

– розповів один із очевидців.

Очевидці про стрілянину: відео