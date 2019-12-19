"Люди прятались за машины, убегали": очевидцы о стрельбе на московской Лубянке
Вечером 19 декабря в центре Москвы на Лубянке, у здания ФСБ, неизвестные открыли стрельбу. В ее результате погиб по меньшей мере 1 человек, еще 2 пострадали. В российской столице введен план перехвата "Сирена", на месте работает спецназ. Что о происшествии говорят очевидцы – далее.
Так, люди сообщают, что выстрелы услышали в 19:15 – 19:20 по Москве (18:15 – 18:20 по Киеву). После того, как люди услышали звуки, они начали прятаться за припаркованными рядом автомобилями. Об этом информирует телеграм-канал Mash.
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Посетителей кафе, расположенного напротив здания ФСБ, администрация заведения вывела в безопасное место, в соседний двор.
Что о стрельбе рассказывают очевидцы: видео
Там находятся почти 30 человек.
Мы шли в сторону Кузнецовского моста, через дорогу человек в черном открыл стрельбу. Он убил ДПСника и пошел дальше. Мы убежали,
– рассказал один из очевидцев.
Очевидцы о стрельбе: видео