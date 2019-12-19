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      "Люди прятались за машины, убегали": очевидцы о стрельбе на московской Лубянке

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      Стрельба на московской Лубянке / ДонПресс

      Вечером 19 декабря в центре Москвы на Лубянке, у здания ФСБ, неизвестные открыли стрельбу. В ее результате погиб по меньшей мере 1 человек, еще 2 пострадали. В российской столице введен план перехвата "Сирена", на месте работает спецназ. Что о происшествии говорят очевидцы – далее.

      Так, люди сообщают, что выстрелы услышали в 19:15 – 19:20 по Москве (18:15 – 18:20 по Киеву). После того, как люди услышали звуки, они начали прятаться за припаркованными рядом автомобилями. Об этом информирует телеграм-канал Mash.

      Актуально: Стрельба в центре Москвы под ФСБ: видео от очевидцев

      Посетителей кафе, расположенного напротив здания ФСБ, администрация заведения вывела в безопасное место, в соседний двор.

      Что о стрельбе рассказывают очевидцы: видео

      Там находятся почти 30 человек.

      Мы шли в сторону Кузнецовского моста, через дорогу человек в черном открыл стрельбу. Он убил ДПСника и пошел дальше. Мы убежали,
      – рассказал один из очевидцев.

      Очевидцы о стрельбе: видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Стрельба в Москве возле ФСБ ФСБ Новости России Стрельба
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