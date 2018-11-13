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      #ВишийДляГероя: допоможіть зберегти життя українським воїнам

      20 Читати новину українською
      Козак Мамай
      Козак Мамай / museumshevchenko.org.ua

      Казак Мамай – это мощный образ защитника Украины, глядя на который проводишь параллели с современными героями.

      Картины с Мамаем имели сакральное значение в украинской культуре и обычно висели в домах в углу вместе с иконами.

      Производитель товаров для рукоделия "Повітруля" вместе с благотворительным фондом "Вернись живым" и волонтерским объединением "Народный тыл" начали акцию #ВишийДляГероя: все средства от продажи набора для вышивки "Козак Мамай" пойдут на помощь армии.

      Сама схема разработана по картине ужгородского художника Михаила Домбровского. Автор разработки – Людмила Ермилова, главный дизайнер в "Повітрулі".

      С самого начала войны Людмила плела маскировочные сетки и кикимора и разрисовывала гильзы петриковкой для аукционов в пользу военных. Ее партнерша по "Повітрулі" Саша Чайцина работала на складе "Народного тыла". Поэтому эта акция является продолжением их волонтерской деятельности.

      В будущей вышитой картине заложены аутентичные украинские символы: дуб, конь, бандура, оружие, рюмка и люлька. Если же вышивание – это не ваше, в акции участвуют сопутствующие товары с Мамаем: футболка, чашка или простенький набор для вышивки книжной закладки.

      Заказать набор можно на сайте "Повітрулі" по ссылке.

      #ВишийДляГероя – помоги сохранить жизнь украинским защитникам!

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 Канал
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