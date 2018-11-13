#ВишийДляГероя: допоможіть зберегти життя українським воїнам
Казак Мамай – это мощный образ защитника Украины, глядя на который проводишь параллели с современными героями.
Картины с Мамаем имели сакральное значение в украинской культуре и обычно висели в домах в углу вместе с иконами.
Производитель товаров для рукоделия "Повітруля" вместе с благотворительным фондом "Вернись живым" и волонтерским объединением "Народный тыл" начали акцию #ВишийДляГероя: все средства от продажи набора для вышивки "Козак Мамай" пойдут на помощь армии.
Сама схема разработана по картине ужгородского художника Михаила Домбровского. Автор разработки – Людмила Ермилова, главный дизайнер в "Повітрулі".
С самого начала войны Людмила плела маскировочные сетки и кикимора и разрисовывала гильзы петриковкой для аукционов в пользу военных. Ее партнерша по "Повітрулі" Саша Чайцина работала на складе "Народного тыла". Поэтому эта акция является продолжением их волонтерской деятельности.
В будущей вышитой картине заложены аутентичные украинские символы: дуб, конь, бандура, оружие, рюмка и люлька. Если же вышивание – это не ваше, в акции участвуют сопутствующие товары с Мамаем: футболка, чашка или простенький набор для вышивки книжной закладки.
Заказать набор можно на сайте "Повітрулі" по ссылке.
#ВишийДляГероя – помоги сохранить жизнь украинским защитникам!