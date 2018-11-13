ВишийДляГероя: допоможіть зберегти життя українським воїнам

Казак Мамай – это мощный образ защитника Украины, глядя на который проводишь параллели с современными героями.

Картины с Мамаем имели сакральное значение в украинской культуре и обычно висели в домах в углу вместе с иконами.

Производитель товаров для рукоделия "Повітруля" вместе с благотворительным фондом "Вернись живым" и волонтерским объединением "Народный тыл" начали акцию #ВишийДляГероя: все средства от продажи набора для вышивки "Козак Мамай" пойдут на помощь армии.

Сама схема разработана по картине ужгородского художника Михаила Домбровского. Автор разработки – Людмила Ермилова, главный дизайнер в "Повітрулі".

С самого начала войны Людмила плела маскировочные сетки и кикимора и разрисовывала гильзы петриковкой для аукционов в пользу военных. Ее партнерша по "Повітрулі" Саша Чайцина работала на складе "Народного тыла". Поэтому эта акция является продолжением их волонтерской деятельности.

В будущей вышитой картине заложены аутентичные украинские символы: дуб, конь, бандура, оружие, рюмка и люлька. Если же вышивание – это не ваше, в акции участвуют сопутствующие товары с Мамаем: футболка, чашка или простенький набор для вышивки книжной закладки.

Заказать набор можно на сайте "Повітрулі" по ссылке.

#ВишийДляГероя – помоги сохранить жизнь украинским защитникам!