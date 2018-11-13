16:05
13 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Комплекси Путіна. Собчак проти Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 листопада
      Вєсті.UA. Перевтілення Ляшка. Помста Барни
      Вєсті.UA
      21:40, 12 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      #ВишийДляГероя: допоможіть зберегти життя українським воїнам

      84 Читать новость на русском
      Козак Мамай
      Козак Мамай / museumshevchenko.org.ua

      Козак Мамай – це потужний образ захисника України, дивлячись на який проводиш паралелі з сучасними героями.

      Картини з Мамаєм мали сакральне значення в українській культурі та зазвичай висіли в хатах у кутку разом з іконами.

      Виробник товарів для рукоділля "Повітруля" разом з благодійним фондом "Повернись живим" і волонтерським об’єднанням "Народний тил" започаткували акцію #ВишийДляГероя: всі кошти від продажу набору для вишивки "Козак Мамай" підуть на допомогу армії.

      Сама схема розроблена за картиною ужгородського художника Михайла Домбровського. Автор розробки – Людмила Єрмілова, головний дизайнер у "Повітрулі".

      З самого початку війни Людмила плела маскувальні сітки та кікімори і розмальовувала гільзи петриківкою для аукціонів на користь військових. Її партнерка по "Повітрулі" Саша Чайцина працювала на складі "Народного тилу". Тому ця акція є продовженням їхньої волонтерської діяльності.

      У майбутній вишитій картині закладені автентичні українські символи: дуб, кінь, бандура, зброя, чарка й люлька. Якщо ж вишивання – це не ваше, в акції беруть участь супутні товари з Мамаєм: футболка, чашка або простенький набір для вишивки книжкової закладки.

      Замовити набір можна на сайті "Повітрулі" за посиланням.

      #ВишийДляГероя – допоможи зберегти життя українським захисникам!

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Два місяці Нової школи: досягнення і провали
      сьогодні , 16:02 Два місяці Нової школи: досягнення і провали
      45
      Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії
      сьогодні , 15:00 Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії
      Дмитро Снєгирьов 654
      Расшатанная психика Путина и Четвертый Рейх: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом
      сьогодні , 13:00 Расшатанная психика Путина и Четвертый Рейх: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом
      Іван Яковина 596
      "Безсмертні": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      сьогодні , 12:00 "Безсмертні": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      Артем Овдієнко 1581
      Хто такий Ігор Павловський і чому його заарештували у справі Гандзюк
      сьогодні , 11:19 Хто такий Ігор Павловський і чому його заарештували у справі Гандзюк
      Євгенія Мазур 3372
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Чи потрібен українським авто техпаспорт для в'їзду у ЄС: важливий коментар Мінінфраструктури
       23 вересня 2017 , 00:28
      У Львові активно поширюється псевдо-волонтерство
       18 березня 2015 , 13:32
      Ліга Європи: лідер Лейпцига, ймовірно, не зіграє проти Зорі
       30 серпня , 10:39
      Відомий італійський форвард перейшов у клуб третього іспанського дивізіону
       30 серпня , 16:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук