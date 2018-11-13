ВишийДляГероя: допоможіть зберегти життя українським воїнам

Козак Мамай – це потужний образ захисника України, дивлячись на який проводиш паралелі з сучасними героями.

Картини з Мамаєм мали сакральне значення в українській культурі та зазвичай висіли в хатах у кутку разом з іконами.



Виробник товарів для рукоділля "Повітруля" разом з благодійним фондом "Повернись живим" і волонтерським об’єднанням "Народний тил" започаткували акцію #ВишийДляГероя: всі кошти від продажу набору для вишивки "Козак Мамай" підуть на допомогу армії.



Сама схема розроблена за картиною ужгородського художника Михайла Домбровського. Автор розробки – Людмила Єрмілова, головний дизайнер у "Повітрулі".

З самого початку війни Людмила плела маскувальні сітки та кікімори і розмальовувала гільзи петриківкою для аукціонів на користь військових. Її партнерка по "Повітрулі" Саша Чайцина працювала на складі "Народного тилу". Тому ця акція є продовженням їхньої волонтерської діяльності.



У майбутній вишитій картині закладені автентичні українські символи: дуб, кінь, бандура, зброя, чарка й люлька. Якщо ж вишивання – це не ваше, в акції беруть участь супутні товари з Мамаєм: футболка, чашка або простенький набір для вишивки книжкової закладки.

Замовити набір можна на сайті "Повітрулі" за посиланням.

#ВишийДляГероя – допоможи зберегти життя українським захисникам!