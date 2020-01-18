Чому Луценко не висунув жодної підозри Бойку: що виявила прокуратура Швейцарії

Одна з найбільших корупційних оборудок за всі роки незалежності України – це придбання коштом державних компаній так званих "вишок Бойка". Нові деталі справи стали відомими у Швейцарії. Ідуть роки, і багато вже хто забув, як все починалося в цій гучній корупційній історії, що створила політичний мем – "вишки Бойка".

Журналісти-розслідувачі Олекса Шалайський і Юрій Ніколов у травні 2011 року опублікували розслідування у "Дзеркалі тижня" про те, що державна компанія "Чорноморнафтогаз" придбала дві бурові установки з переплатою в астрономічну суму – 300-400 мільйонів доларів, а не гривень.

Интересно: Тимошенко атакує: що задумала депутатка, потрапивши в опозицію

У народі ця оборудка отримала назву "вишки Бойка", оскільки вертикаль "Нафтогазу" перебувала під його контролем.

Сам Бойко був спочатку міністром енергетики, а потім енергетичним віцепрем'єром, а керівник "Нафтогазу" Євген Бакулін був його протеже – ще з часів їх спільної роботи на підприємстві "Лисичанськнафтооргсинтез" (ЛиНОС).

Коли генпрокурором став Юрій Луценко, то жодної підозри Юрію Бойку висунуто не було – ні у справі про бурові установки, ні в справі скрапленого газу Курченка. А очолюваний ним "Опозиційний блок" став голосувати синхронно з побажаннями Порошенка.



Юрій Луценко

А справа про "вишки Бойка" раптом перетворилися на "вишки Кацуби" – одного із заступників голови "Нафтогазу", який маловідомий широкому загалу.

Апофеозу набув цей абсурд, коли Луценко зняв недоторканість з депутата Бакуліна, який на той момент втік з України, та не виніс жодних підозр його багаторічному патрону Юрію Бойку.

Нова інформація зі Швейцарії

І от тепер нову інформацію про "вишки Бойка" вдалося отримати зі Швейцарії. Якщо в Україні фігуранти справи все "порєшали" з попереднім генпрокурором, то в альпійській конфедерації у них все не так райдужно.

Швейцарія почала власне розслідування щодо схем, якими супроводжувалося придбання "вишках Бойка". Виявляється, в Швейцарії прокуратура зацікавилася не лише сім'єю ексдепутата Євгена Бакуліна, але і братами Кацуба, що працювали в керівництві "Нафтогазу" і, до речі, є синами колишнього депутата Верховної Ради Володимира Кацуби.

Отже, нещодавно, у листопаді 2019 року суд в Швейцарії виніс процедурне рішення з приводу можливих корупційних дій, пов'язаних з НАК "Нафтогаз України". Це рішення було засноване на запиті Генпрокуратури України про правову допомогу в розслідуванні справи вишок Бойка.

У запиті фігурували три офшорних компаній зі швейцарськими рахунками і двоє індивідуумів – син і дочка ексдепутата Євгена Бакуліна. На швейцарських рахунках яких було заморожено 13,7 мільйона доларів і 12,7 мільйона євро.



Євген Бакулін

Швейцарський прокурор не тільки надав правову допомогу Україні по "вишках Бойка", але і відкрив власне кримінальне розслідування у справі крадіжки в "Нафтогазі", пише провідна швейцарська газета "Tages Anzeiger".

Згідно з матеріалами швейцарського розслідування, в ньому також фігурує колишній топменеджер "Нафтогазу" і його мати.

Хоча прізвища в швейцарському реєстрі судових рішень не розголошуються, виходячи з контексту, імовірно, мова йде про колишніх заступників глави НАК "Нафтогаз України" – Сергія та Олександра Кацубу.



Олександр Кацуба

Також у справі фігурує 60 мільйонів франків і два швейцарські банки – "Bank Rothschild" і "EFG", а також злитки із золотом, що зберігалося в банку.

Син і дочка ексдепутата Бакуліна, до речі, громадяни Росії намагалися заблокувати передачу інформації зі Швейцарії в Україну, однак швейцарський суд постановив відмовити їм.

І ще. Очевидно, що Бакулін як керівник "Нафтогазу", який був туди поставлений Бойком та фактично виконував його задачі, не міг самотужки вивести на власних родичів 25 мільйонів євро з вишок. Це надто велика сума для людини, яка була поставлена технічним керівником державної компанії.

Так само сміхотворно виглядають потуги генпрокуратури часів Луценка вивести Бойка з цієї справи. Навіть, якщо подивитися, як оплачувалася вся афера.

Матеріали кримінального провадження доступні в Реєстрі судових рішень. Цитую дослівно: "На підставі тристоронніх договорів між Міністерством палива та енергетики України, НАК "Нафтогаз України" і Міністерством фінансів України. Останнім випущені облігації внутрішньої державної позики номінальною вартістю 7,4 мільярда гривень, які передані НАК "Нафтогаз України" в обмін на акції останньої, які отримані Міністерством палива та енергетики України. (Міністром у цей час був саме Бойко.) Надалі НАК "Нафтогаз України" за участю Національного банку України реалізувала ОВДП банкам України". Кінець цитати.

Читайте также: Коломойський перетворюється на опозицію Зеленському

Тобто Бойко не просто був у курсі, а брав участь у створенні ланцюгу рішень, необхідних для наповнення "Нафтогазу" грошима, які надалі були вкрадені. Дати відповідь на питання, хто і як вкрав гроші з вишок Бойка, українська Генпрокуратура так і не спромоглася.

Сподівання тепер на Швейцарську, адже в схожому випадку з колишнім депутатом Миколою Мартиненком вони довели справу до суду. На своїй території.