Заметим, что в "Атеше" о подрыве заместителя председателя Новокаховской оккупационной военно-гражданской администрации возле его автомобиля сообщили в понедельник, 13 марта. Следующего дня у вражеских телеграм-каналах начали появляться сообщения о том, что якобы оккупанта не ликвидировали, однако попытка покушения действительно была. Об этом информирует 24 Канал.

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"Это же было уже"

Следует сказать, что это уже второе покушение на Виталия Гуру. Важно, что первое –оказалось инсценировкой Федеральной службы безопасности России и "случилось" летом 2022 года.

Все произошло 13 марта. Взрывное устройство сработало рядом с машиной Гура, когда оно остановилось возле столовой "Вкусная страна" в Новой Каховке. В результате заместитель председателя военно-гражданской администрации получил ранения, и его доставили в больницу,

– написали российские паблики об инциденте, произошедшем на днях.

Напомним, что в августе прошлого года СМИ сообщали об "убийстве" Виталия Гуры. Тогда речь шла о том, что якобы чиновника застрелили. Однако уже через месяц стало известно, что все это было постановкой ФСБ, которая таким странным образом решила вычислить реальных украинских диверсантов.

Что говорят в "Атеше"